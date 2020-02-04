Біографія

Народилася 10 березня 1964 року в селищі Софіївка Дніпропетровської області.

Сім'я

Валентина Гінзбург перебуває у шлюбі. Чоловіка звуть Валерій Володимирович Войченко. Відомо також, що в неї є онук.

Освіта

У 1987 році закінчила Дніпропетровський медичний інститут ордена Трудового Червоного Прапора за спеціальністю “лікарська справа”.

Потім вступила до Дніпропетровського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Закінчила його в 2007 році і стала магістром держуправління.

У 2015 році стала доктором медичних наук.

Кар'єра і бізнес

Восени 1987 - влітку 1988 року Валентина Гінзбург була лікарем-інтерном у відділенні терапії дніпропетровської Міської клінічної лікарні №1. Потім до 1995 року працювала акушером-гінекологом в тому ж закладі. У листопаді 1995 року її призначили завідуючою жіночої консультації.

У жовтні 2000 року Валентина Григорівна стала головним акушером-гінекологом Управління охорони здоров'я Дніпропетровської обласної держадміністрації. У січні 2004 року — заступником начальника цього Управління.

У 2005 — 2007 роках працювала заступником керівника Головного управління охорони здоров'я Дніпропетровської області, а також начальником управління лікувально-профілактичної допомоги.

Наприкінці 2007 року Валентина Гінзбург стала головою Департаменту охорони здоров'я Дніпровської ОДА. На цій посаді вона затрималася до лютого 2015 року.

У 2012 — 2014 роках працювала помічником В'ячеслава Задорожного, нардепа від фракції “Партії регіонів”. Вона давала консультації на громадських засадах.

Після рік викладала соціальну медицину в Дніпропетровському інституті традиційної і нетрадиційної медицини. У 2016 року близько місяця (з березня по квітень) працювала директором і завідувачем в Дніпропетровському відділенні держпідприємства “Біоімплант”, яке курирує українське МОЗ. Потім до вересня була радником голови Київської облдержадміністрації Максима Мельничука.

У тому ж 2016 році Валентина Гінзбург намагалася стати директором Департаменту охорони здоров'я КМДА, але провалилася на конкурсі. Та в березні 2017 року таки пробилася в столичну держадміністрацію на посаду заступника директора відомства — Дмитра Турчака. Зайняла посаду начальника Управління організації медичної допомоги.

З 30 вересня 2017 року стала виконуючим обов'язки директора, коли Дмитро Турчак пішов у відставку. А 23 жовтня її призначили повноправним главою Департаменту охорони здоров'я.

Компромат і чутки

ЗМІ пов'язують з Валентиною Гінзбург багато гучних скандалів. За даними джерел, чиновниця замішана в трагічній історії в Кам'янському. У 2009-2010 роках в пологовому відділенні міської лікарні №9 померли 62 дитини.

“26 з яких, нібито, були поховані лікарнею. Однак під час ексгумації знайшли рештки тільки одного немовляти”, повідомляють медіа.

Передбачалося, що ця “махінація була частиною схеми торгівлі дітьми”. Інші джерела зазначають: “розслідування обривається на Валентині Гінзбург. Її пов'язують ще з двома жінками у владі - екс-міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою і народним депутатом Тетяною Бахтєєвою”.

За даними журналістів, у 2012 році Гінзбург завзято відстоювала інтереси “Партії регіонів” на виборах і наказала керівництву медустанов голосувати за потрібну політсилу.

“Її правоохоронці затримали і порушили кримінальну справу за фактом, що Валентина Гінзбург, нібито, змушувала лікарів під час виборів-2012 забезпечити 70% голосів за «Партію регіонів» на ділянках, розташованих у медичних установах”, — пишуть медіа.

25 липня 2014 року чиновницю офіційно звинуватили у зловживанні службовим становищем. У справі було семеро потерпілих.

“Тоді Гінзбург посадили під цілодобовий домашній арешт і зобов'язали постійно носити електронний браслет. Втім, як виявилося пізніше, вона його не носила. Від займаної посади чиновницю усунули, а от звільнити її так і не змогли, оскільки вона пішла у декретну відпустку по догляду за онуком”, передають ЗМІ.

2015 року українське законодавство змінилося. Згідно новим нормам, Валентина Гінзбург не завдала великої матеріальної шкоди, а тому була звільнена.

Стало відомо і про інших схемах Валентини Гінзбург в Дніпрі. За даними ЗМІ, вона «купила томограф за 19 млн. без програмного забезпечення, хоча саме такий приватна клініка придбала за 12 млн». А на додачу: “Валентина Гінзбург витратила 14 млн. на диспетчерську для швидкої, яку так і не відкрили”.

В ЗМІ з'явилася інформація про те, що “Гінзбург з легкістю позбавлялася від “незручних” і “малобюджетних” головлікарів, замінюючи їх тими, які були готові викладати від 50 до 200 тисяч доларів за призначення”.

Анонімне джерело розповів журналістам про темні зв'язки голови Департаменту охорони здоров'я КМДА: «З медицини її «смотрящий» — Домбровський. Його в ресторані «Егоїст» часто бачать з народним депутатом Бахтєєвою. Ось вона, швидше за все, і перетягнула Гінзбург з Дніпра до Києва».

У декларації за 2018 рік знайшли корупційний слід. Чиновниця зазначила у звіті квартиру в новому житловому комплексі в Києві, хоча ніколи не вела бізнесу. Як пишуть ЗМІ: “Згідно оголошень купівлі-продажу в інтернеті ми також знайшли приблизну ціну житла - це близько 90 000 доларів”. У самому звіті вказана вартість: 1 138 269 гривень. Навряд чи таку можна купити на звичайну зарплату держслужбовця.

Фотографії