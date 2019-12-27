Сторони домовилися про все в Мінську

Стало відомо про прогрес у газових домовленостях між Україною і Росією

Подробиці в ефірі російського телеканалу озвучив глава Міненергетики РФ Олександр Новак, передає Politeka.net.

За його словами, в рамках двосторонніх переговорів Київ і Москва домовилися про скасування взаємних газових претензій з 1 січня 2020 року.

Новак також підкреслив, що з 1 січня наступного року будуть зняті арешти з російського майна в рахунок рішень по судовим позовам.

Російський міністр стверджує, що домовленість про відмову від взаємних позовів стала частиною протоколу про газову співпрацю, який Україна і Росія підписали ще 20 грудня.

Для продовження транзиту блакитного палива через нашу країну "Газпром" укладе угоду з "Оператором ГТС України" міжоператорську угода, а з "Нафтогазом" – документ про бронювання потужностей для транспортування газу.

"Нам з колегою, міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм Оржелем, немає необхідності додатково приймати рішення на рівні міністерств, ми остаточно домовилися в Мінську. Ніяких змін не планується. Зараз згідно з тими домовленостями, яких вдалося досягти, наші колеги – господарюючі суб'єкти – працюють над підписанням конкретних документів", - підсумував профільний міністр Олександр Новак в ефірі російського телеканалу.

Раніше ми повідомляли про те, що прем'єр Олексій Гончарук в екстреному порядку скликав закрите засідання Кабінету міністрів. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, глава уряду пішов на такий крок через газового договору з Росією.

Пізніше в "Нафтогазі" заявили, що Україна і Російська Федерація можуть підписати газову угоду 27 грудня. За словами виконавчого директора монополіста Юрія Вітренка, вчора, 26 грудня, сторони повинні були зустрітися для остаточного формулювання умов транзиту газу через Україну.

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

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