Мінімальна зарплата на початку 2020 року кардинально зміниться

Традиційно на початку нового року в Україні набирають юридичної сили закони, змінюються тарифи і ціни.

Про це пишуть Весті.

На початку місяця підвищується мінімальна заробітна плата. Так, наступного року вона має зрости на 550 гривень і складатиме 4723 гривні. При цьому, експерти розглядають ефект від цього кроку одразу з декількох сторін.

Підвищення повинно позитивно позначитися на бюджеті. Збільшення доходів держбюджету від підвищення "мінімалки" може скласти 7 мільярдів гривень.

При цьому підвищення мінімальної зарплати жодним чином не позначиться на зарплати в бюджетній сфері.

Для середнього і малого бізнесу підвищення мінімалки стає серйозним випробуванням через зростання навантаження на податки. Тому експерти побоюються, що зростання мінімалки ще сильніше відведе в тінь трудові відносини між роботодавцями і працівниками. Працівникам це може бути вигідно, щоб претендувати на майбутні субсидії.

Також раніше повідомлялося, що в наступному році виплати від держави зможуть оформити ті українці, які досягли певного віку і у них є необхідна кількість трудового стажу.

Згідно з даними ПФУ, у 2020 році для виходу на пенсію за віком 60 років необхідно мати 27 років страхового стажу.

Варто відзначити, що мова йде саме про страховий стаж, а не про загальному трудовому.

Нагадаємо, що 1 грудня 2019 року було збільшено розмір прожиткового мининмума.

Через підвищення цього показника вже на початку наступного року буде проведено перерахунок пенсій, який торкнеться відразу 9,4 млн пільговиків.

Зокрема, розмір мінімальної пенсії виросте з 1564 до 1638 грн. При цьому збільшення не можна назвати істотним, оскільки більшість пенсіонерів отримають лише на 100 гривень більше.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

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