Стало відомо, як після 1 січня зросли розміри виплат від держави
Про це пише Politeka.net.
Основні цифри, як відомо, прописані в законі про державний бюджет України на 2020 рік, який офіційно набув чинності 1 січня.
Згідно з документом, після Нового року в Україні зросли розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
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У держбюджеті йдеться, що з 1 січня розмір прожиткового мінімуму піднімається до 2027 гривень, а мінімальна зарплата - до 4723 гривень.
Якщо порівнювати з "мінімалкою" за 2019 рік, то вона зросла на 13%.
По прожитковому мінімуму ситуація наступна: для дітей віком до 6 років він становить 1179 гривень, від 6 до 18 років — 2218 гривень, для працездатних українців — 2102, а для осіб, які втратили працездатність — 1638 гривень.
Раніше ми розповідали про те, що українці тепер по-новому платитимуть податки. Варто зазначити, що Державна податкова служба презентувала новий додаток, що значно спростить життя не тільки підприємців, а й для більшості українців.
Новий додаток з назвою "пРРОосто" дасть можливість українцям формувати, підписувати, відправляти і видавати чеки встановленого формату, відкривати і закривати зміни, а також переглядати необхідні дані в режимі онлайн.
Нову програму від Державної податкової служби може протестувати кожен, але для цього потрібно зареєструватися на урядовому порталі, а ця можливість буде доступна до 9 січня.
"Додаток буде доступно для тестування на всіх смартфонах і планшетах з операційними системами Android та iOS. Після тестування і врахування побажань користувачів додаток буде вдосконалюватися для подальшого використання", - йдеться в повідомленні податкової служби.
Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.
Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат
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