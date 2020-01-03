Стало відомо, як після 1 січня зросли розміри виплат від держави

Про це пише Politeka.net.

Основні цифри, як відомо, прописані в законі про державний бюджет України на 2020 рік, який офіційно набув чинності 1 січня.

Згідно з документом, після Нового року в Україні зросли розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

У держбюджеті йдеться, що з 1 січня розмір прожиткового мінімуму піднімається до 2027 гривень, а мінімальна зарплата - до 4723 гривень.

Якщо порівнювати з "мінімалкою" за 2019 рік, то вона зросла на 13%.

По прожитковому мінімуму ситуація наступна: для дітей віком до 6 років він становить 1179 гривень, від 6 до 18 років — 2218 гривень, для працездатних українців — 2102, а для осіб, які втратили працездатність — 1638 гривень.

Раніше ми розповідали про те, що українці тепер по-новому платитимуть податки. Варто зазначити, що Державна податкова служба презентувала новий додаток, що значно спростить життя не тільки підприємців, а й для більшості українців.

Новий додаток з назвою "пРРОосто" дасть можливість українцям формувати, підписувати, відправляти і видавати чеки встановленого формату, відкривати і закривати зміни, а також переглядати необхідні дані в режимі онлайн.

Нову програму від Державної податкової служби може протестувати кожен, але для цього потрібно зареєструватися на урядовому порталі, а ця можливість буде доступна до 9 січня.

"Додаток буде доступно для тестування на всіх смартфонах і планшетах з операційними системами Android та iOS. Після тестування і врахування побажань користувачів додаток буде вдосконалюватися для подальшого використання", - йдеться в повідомленні податкової служби.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії