Нові субсидії також будуть залежати від сукупного доходу сім'ї, але є зміни у формулі розрахунку

В 2020 році українцям суттєво скоротять субсидії - багато сімей залишаться без вже звичної мінімальної, але все ж допомоги від держави

Про це пише " Тoday.ua ". Нововведення підуть, починаючи з травня поточного року. До речі, грошова допомога на оплату комуналки для українців буде скорочена вперше за кілька років.

Змінюється сама формула розрахунку - скоро деякі будуть змушені платити на 500 грн більше. І якщо зараз за чинними субсидіями за комуналку платять не більше, ніж близько 15% від сукупного доходу сім'ї, то незабаром відсоток збільшиться до 20(%).

«Зараз українці, які мають право на «знижки», платять тільки ту суму, яка не перевищує певного відсотка. У кожного цей відсоток різний», - йдеться в матеріалі. На даний момент розрахунок такий: потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткових мінімуми і після помножити на 15%:

«Наприклад, якщо середній дохід сім'ї на одну людину становить 3 тис. грн, то родина може платити за комунальні послуги 11,6% від свого доходу». У разі, якщо сума сукупного доходу сім'ї становить 9 тис. гривень, за комунальні послуги платити будуть 1044 грн. У разі більшої суми, яка вимальовується «на виході» після розрахунку – витрати повинна покривати субсидія. Але з весни 2020 року, замість звичних 15% встановлюється коефіцієнт у 20%. Отже, сім'я з прикладу вище отримує субсидію в розмірі всього 342 грн.

Нагадаємо, що стало відомо, як після новорічних свят українці зможуть користуватися субсидіями. Як відомо, після Нового року в Україні змінився порядок оформлення пільг від держави.

Ще 27 грудня Кабмін вніс ряд змін в нормативні акти про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Тепер ті громадяни, які отримують субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, і у них при цьому відсутня заборгованість по комуналці, можуть отримувати цю пільгу від держави в грошової готівковій формі.

При цьому змінені та терміни дозволеної для такої монетизації заборгованості. Якщо раніше враховувалася прострочення по заборгованості в 1 місяць Як заявила глава Мінсоцполітики Юлія Соколовська, ті громадяни, які бажають самостійно оплачувати комуналку, отримуючи пільгу на банківський рахунок або живими грошима, зможуть будь-який час подати заявку.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

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