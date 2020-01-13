Стали відомі деталі підвищення зарплат для українців у 2020 році

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, в поточному році українцям світить підвищення не тільки мінімальних зарплат.

Як стверджують аналітики, також заплановано зростання і звичайних доходів українців, а на цей процес мають вплинути відразу кілька факторів.

Три спеціаліста з чотирьох прогнозують зростання зарплати за перший квартал 2020 року на 700-900 грн, або до 11600-11800 грн.

"Збільшення заробітків пов'язане з подальшою індексацією зарплати в корпоративному і державному секторі (щорічний перегляд соцстандартів) і необхідністю утримувати персонал на тлі відтоку кадрів за кордон", - прогнозує експет Андрій Забловський.

За словами аналітика Віктора Скаршевського, трудова міграція, яка триває в країні, призводить до дефіциту робочої сили в Україні, і вимушеного збільшення зарплат на ринку праці.

"Так як дане підвищення викликане не підвищенням продуктивності праці і створення високооплачуваних робочих місць, а дефіцитом робочої сили, темпи зростання зарплат будуть скорочуватися. Тим не менш, середня зарплата в березні 2020 р. може досягти 11500-11800 грн", - додав він у коментарі журналістам.

Андрій Шевчишин, в свою чергу, стверджує, що політика стримування трудових мігрантів шляхом підвищення їх окладів вже буде надавати невеликий вплив. А головний чинник зростання доходів простих українців у 1 кварталі – щорічне підвищення мінімалки до 4723 грн у січні (+550 грн), яке тягне за собою збільшення всіх окладів державних секторі.

"Середньомісячна зарплата на кінець першого кварталу не зміниться порівняно з листопадової і складе близько 10400 грн. Причина в тому, що в січні заробітки зазвичай знижуються через велику кількості вихідних днів, це впливає на середню зарплату по кварталу. Потім зарплати знову підуть вгору, перевищивши в березні 11000 грн" – озвучив свій прогноз фінансовий експерт Олег Пендзин.

Раніше ми розповідали про те, що українці будуть отримувати "другу" пенсію. У тому разі, якщо Рада затвердить запуск нового рівня системи, то накопичувальні пенсійні внески стануть обов'язковими для всіх категорій українців.

В документі прописано, що в цьому разі роботодавці будуть платити 2% від розміру заробітної плати працівників, а працюючі особи будуть платити внески в розмірі 1% від заробітної плати. При бажанні працівник може самостійно збільшити розмір своїх внесків.

Роботодавець, у свою чергу, зобов'язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками в до 5% від суми заробітної плати такого працівника.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії