В Україні до 2020 року потрібно платити податок на нерухомість, у разі якщо житлова площа перевищує встановлений мінімум, пише “Обозреватель”

Наголошується, що податок на нерухомість - загальносвітова практика. В Україні розмір податку залежить від площі об'єкта.

Так, квартира до 60 квадратів і будинки до 120 податком не обкладається, а ось за кожен наступний метр понад “норми” держава стягує податок.

На сьогодні ставка податку становить 1,5% від розміру мінімальної зарплати, що еквівалентно 41.7 грн за кожен квадрат понад норми.

Важливо відзначити, що платити, можливо, доведеться і менше, адже місцева влада може самостійно змінювати правила. Приміром, брати замість 1,5% податку - 1%, або збільшувати норму з 60 квадратів до 80.

У 2020-му доведеться платити податок за 2019-й, тому при розрахунку використовується “мінімалка” за минулий рік – 4173 грн. При ставці податку 1% за квартиру розміром 150 квадратів потрібно буде заплатити 3755 грн за “додаткові”90 метрів.

Податок необхідно сплатити протягом двох місяців після отримання квитанції. В іншому випадку загрожує штраф. При затримці до 30 днів - 10%, при затримці від 30 днів - 20%. Якщо не платити систематично, справа може дійти до арешту майна.



В ГФС пояснили, що квитанції-повідомлення про необхідність сплатити податок повинні прийти за адресою прописки до 1 липня. Якщо квитанція не прийшла, краще звернутися в місцеве відділення податкової.

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