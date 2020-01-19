Бажаючим часто продавати автомобілі доведеться заплатити 18%, повідомляє Politeka.net з посиланням на текст законопроекту №1210

16 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №1210, якою в Україні збільшено податок при продажу автомобілів та інших транспортних засобів. Платити більше доведеться бажаючим продати авто понад 2 рази в рік.

Якщо раніше в Україні діяла дві ставки податку при відчуженні авто або іншого транспорту, то зараз вводиться три. Відтепер найбільшу ставку сплатять ті власники, хто продає більше двох авто за рік - вона складе 18% від оціночної вартості транспортного засобу.

При продажу одного транспортного засобу протягом року фізична особа, як і раніше, нічого не заплатить – ставка становить 0%. При продажу другого транспортного засобу за рік ставка також збережена на рівні 5%.

Нововведення стосується, як легкових авто, так і інших транспортних засобів, включаючи автобуси, трактори і навіть причепи. По всій видимості, він спрямований проти спекулянтів на ринку авто. Пересічні українці рідко продають більше 2 транспортних засобів на рік.

Після прийняття законопроекту №1210 він чекає на підпис голови Верховної Ради і президента Володимира Зеленського.

Раніше ми повідомляли, що в Україні на старі автомобили вводять підвищені податки. Щороку власникам доведеться платити більше за використання свого автомобіля. З урахуванням того, що в Украинепочти всі водії їздять на старих автомобіля, платити доведеться майже всім. Особливо розщедритися доведеться власникам старих авто з великим об'ємом двигуна, оскільки цей показник ймовірно буде врахований у коефіцієнтах.

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