Стало відомо, чому українці ризикують залишитися без пенсій та інших соціальних виплат

Про це пише Politeka.net.

Відомо, що проблеми з виплатами можуть початися вже в березні 2020 року.

За словами екс-глави Мінсоцполітики Андрія Реви, затримки пенсій може спровокувати відв'язування виплат від прожиткового мінімуму.

Більш того, в проект державного бюджету на 2020 рік, який був затверджений Верховною Радою, внесли такі цифри, які не зможуть покрити всі виплати, якщо в Україні відбудеться індексування пенсій.

Рева також заявив, що проблеми з виплатами будуть неминучі, оскільки до державного бюджету не надходитимуть додаткові кошти.

"Грошей в Пенсійний фонд більше не надійде. І вони зіткнуться з тим, що у них будуть проблеми з виплатами пенсій", - додав колишній глава Мінсоцполітики.

Раніше ми повідомляли про те, що більшість українців можуть залишитися без пенсій. Через вісім років тільки половина 60-літніх зможе вийти на заслужений відпочинок, інші ж будуть змушені працювати до 63-65 років.

У Міністерстві соціальної політики підкреслили, що 45% українців, які досягли 60-річчя, через вісім років будуть змушені працювати до 63 і 65 років, а сама Україна входить в топ-15 країн з найгіршою демографічною ситуацією.

У відомстві також нагадали, що без виплат ризикують залишитися ті громадяни, які працюють неофіційно і приховують свої доходи за умови, що працюють за кордоном.

Також ми розповідали про те, що у Володимира Зеленського проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні.

Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.