"Вторая пенсия" в Украине снанет реальностью, однако размеры выплат не обрадуют

Правительство планирует ввести в Украине накопительный уровень пенсионной системы. Из доходов украинцев будет вычитаться определенный процент, который в будущем позволить получать так называемую "вторую пенсию", прибавку к страховой.

Эксперты отмечают, что размер второй пенсии будет напрямую зависеть от размера отчисления. В целом, каждый работающий житель страны должен будет переводить средства на лицевой счет.

В соответсвующем законопроекте, который находится на рассмотрении в Раде, предусмотрено, что работодатели будут отчислять в пользу сотрудника 2% от зарплаты, а работающие украинцы заплатят 1%.

Впрочем, эксперты отмечают бесполезность такой системы. Эксперт Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская подсчитала, что украинцам с низкой зарплатой за 10 лет реально накопить не более 1000 долларов.

"Если у человека зарплата, условно, 5000 гривен, то 1% - это 50 гривен, то есть 2 доллара. За год - 24 доллара. Если добавить 2% от работодателя, получится около 75 долларов в год. Даже если это будет 100 долларов, то за десять лет человек "накопит" до 1000 долларов. Администрирование этого взноса, думаю, выйдет дороже. К тому же эти средства "съест" инфляция, и получится даже отрицательная эффективность ", - отметила эксперт в комментарии для "Апостроф"

Более эффективным способом накопления эксперт называет депозиты и другие инвестиции, которые позволят формировать дополниельный доход еще до наступления пенсии.

Отметим, пенсионная программа внедряется в рамках исполнения обязательств перед международными институтами с целью увеличить коэффициент замещения (часть дохода, которая остается у работника после его выхода на пенсию) до 40%. Сейчас он в среднем по Украине составляет 20%, а для людей в возрасте 70-80 лет может составлять даже 10-15%.

Напомним, пенсионерам уменьшат размер выплат.

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