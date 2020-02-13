Підвищення пенсій відбудеться вже в цьому році!

Пенсіонерів в Україні попередили про новий етап підвищення соціальних виплат, але радіти не варто

Як повідомляє Politeka, про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Так, мінімальний розмір виплат буде підвищений вже 1 липня – на 74 гривні (1712 грн). Другий етап підвищення заплановано на грудень – 57 гривень (1769 грн). При цьому, якщо людина пропрацює на один рік більше, ніж треба, то його пенсія зросте на 16,38 гривень.

Крім того, в Пенсійному фонді уточнили, що зараз 1500 грн отримують 0,7% пенсіонерів. А ось 34,8% щомісяця виплачують від 1501 до 2000 гривень.

Трохи менше пенсіонерів отримують до трьох тисяч гривень (34,2%). Ще менше - від чотирьох до п'яти тисяч.

Найменше пенсіонерів (9,3%) отримують від 5 до 10 тисяч гривень пенсії.

Якщо ж говорити про категоріях розподілу пенсій в цьому році, то показники будуть такими.

75,4% пенсіонерів отримують за віком (з урахуванням стажу) – 3064 гривні;

2,8% отримують по інвалідності – 2641 гривні;

5,7% пенсіонерів отримують в разі втрати годувальника – 2916 гривень;

5,4% пенсіонерів за вислугу років – 4500 гривень;

0,7% отримують соціальні пенсії (мінімальні виплати для тих, хто не має стажу) – 1644 гривень.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, кому в березні перерахують пенсії. Згідно із законодавством, індексація пенсій в Україні проводиться в автоматичному режимі.

Цей процес проводиться для того, щоб люди, які виходили на пенсію раніше, не отримували виплати від держави фактично на рівні прожиткового мінімуму.

Індексація пенсій проводиться за спеціальною формулою, яка враховує стаж, розмір зарплати, 50% від суми зростання середньої зарплати в Україні за минулі три роки і 50-відсотковий коефіцієнт зростання споживчих цін за минулий календарний рік.

В середньому, після кожного перерахунку пенсії виростають на 8-12%.

Чергове підвищення виплат заплановане на березень 2020 року, коли буде проведено перерахунок допомог, які розраховували, виходячи з показника середньої зарплати за країні 3764 грн: страхові пенсії, призначені за Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (за віком, по інвалідності, за втрати годувальника, за вислугою років), та пенсії військовослужбовців строкової служби.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

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