Стало відомо, як саме українці будуть відкладати собі на "другу" пенсію

Про це пише Знай.

Як відомо, солідарна пенсійна система повністю себе вичерпала, тому влада всерйоз задумалася над впровадженням нової.

У разі затвердження накопичувальної системи українців зобов'яжуть відкладати гроші на свою "другу" пенсію. Тому тепер замість заощаджень на відпочинок можна відкладати собі на безбідну пенсію.

Розпоряджатися накопиченими коштами українці зможуть по досягненню пенсійного віку або в заздалегідь визначених законодавством випадках.

За словами експерта Олександра Панченка, законопроект про запровадження накопичувальної системи незабаром буде розглянутий профільним комітетом Ради.

Аналітик також відзначив, що при розробці документа виникали суперечки щодо того, чи будуть внески на другу пенсію примусовими і яку частину від зарплати вони складуть. Але в кінцевому рахунку, як розповідає Панченко, був знайдений компроміс.

"Одна сторона пропонувала зробити такі внески є добровільними, інша - зробити такі платежі є обов'язковими і великими. Тому ми знайшли компроміс, який полягає в тому, щоб до цього процесу було залучено дві сторони: як працівник, так і роботодавець", - пояснив він.

За словами Панченка, у законопроекті закладено обов'язковий мінімум в 1% відрахувань, які робить сам працівник. Роботодавець, в свою чергу, буде зобов'язаний виплачувати мінімум 2%.

І разом цей мінімальний внесок становитиме 3%, як зазначено в законопроекті. Але якщо ці 3% є обов'язковим мінімумом, працівник завжди зможе добровільно цю суму збільшити.

Раніше ми розповідали, що в березні буде проведено перерахунок пенсій. Згідно із законодавством, індексація пенсій в Україні проводиться в автоматичному режимі.

Цей процес проводиться для того, щоб люди, які виходили на пенсію раніше, не отримували виплати від держави фактично на рівні прожиткового мінімуму.

Індексація пенсій проводиться за спеціальною формулою, яка враховує стаж, розмір зарплати, 50% від суми зростання середньої зарплати в Україні за минулі три роки і 50-відсотковий коефіцієнт зростання споживчих цін за минулий календарний рік.

В середньому, після кожного перерахунку пенсії виростають на 8-12%.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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