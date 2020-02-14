Стало известно, как именно украинцы будут откладывать себе на "вторую" пенсию

Об этом пишет Знай.

Как известно, солидарная пенсионная система полностью себя исчерпала, поэтому власть всерьез задумалась над внедрением новой.

В случае утверждения накопительной системы украинцев обяжут откладывать деньги на свою "вторую" пенсию. Поэтому теперь вместо сбережений на отдых можно откладывать себе на безбедную пенсию.

Распоряжаться накопленными средствами украинцы смогут по достижению пенсионного возраста или при заранее определенных законодательством случаях.

По словам эксперта Александра Панченко, законопроект о внедрении накопительной системы вскоре будет рассмотрен профильным комитетом Рады.

Аналитик также отметил, что при разработке документа возникали споры относительно того, будут ли взносы на вторую пенсию принудительными и какую часть от зарплаты они составят. Но в конечном счете, как рассказывает Панченко, был найден компромисс.

"Одна сторона предлагала сделать такие взносы являются добровольными, другое - сделать такие платежи являются обязательными и большими. Поэтому мы нашли компромисс, который заключается в том, чтобы к этому процессу было привлечено две стороны: как работник, так и работодатель", - объяснил он.

По словам Панченко, в законопроекте заложен обязательный минимум в 1% отчислений, которые делает сам работник. Работодатель, в свою очередь, будет обязан выплачивать минимум 2%.

И вместе этот минимальный взнос составит 3%, как указано в законопроекте. Но если эти 3% являются обязательным минимумом, работник всегда сможет добровольно эту сумму увеличить.

Ранее мы рассказывали, что в марте будет произведен перерасчет пенсий. Согласно законодательству, индексация пенсий в Украине проводится в автоматическом режиме.

Этот процесс проводится для того, чтобы люди, которые выходили на пенсию раньше, не получали выплаты от государства фактически на уровне прожиточного минимума.

Индексация пенсий проводится по специальной формуле, которая учитывает стаж, размер зарплаты, 50% от суммы роста средней зарплаты в Украине за прошедшие три года и 50-процентный коэффициент роста потребительских цен за минувший календарный год.

В среднем, после каждого перерасчета пенсии вырастают на 8-12%.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.