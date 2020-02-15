У Пенсійному фонді не вистачить грошей на українців-пільговиків за умови, якщо всю систему найближчим часом не реформують

Про це пише Апостроф.

Повідомляється, що посилює усе демографічна ситуація в країні.

Низька народжуваність має прямий вплив на пенсію в Україні, адже чисельність населення скорочується, але пенсіонерів буде ставати більше.

Дані Держкомстату і недавній перепис населення показали непропорційність українців по віковій категорії.

Найбільша вікова група людей - це основне працездатне населення у віці від 25 до 54 років (близько 45%). Якщо об'єднати категорії діти і ранній працездатний вік, то побачимо, що їх тільки 25%.

А саме вони разом з дітьми, які народяться в наступні п'ять років, прийдуть на заміну нинішньому основному працездатного населення. Тобто через 25 років працездатного населення в Україні може бути в півтора рази менше, ніж пільговиків, які отримують виплати від держави.

А от пенсіонерів навпаки стане більше, адже ними якраз стануть ті, хто зараз знаходиться в категорії працездатного населення.

Варто також зазначити, що мінімальна пенсія в Україні (1769 гривень) навіть не дотягує до прожиткового мінімуму (2027 гривень). І це при тому, що кількість працездатного населення значно перевищує кількість пенсіонерів.

Якщо співвідношення зміниться, важко передбачити наслідки для майбутніх пенсіонерів. Але більшість пільговиків ризикують залишитися без яких-небудь виплат від ПФУ через величезний дефіцит у фонді.

Раніше ми розповідали, що в березні буде проведено перерахунок пенсій. Згідно із законодавством, індексація пенсій в Україні проводиться в автоматичному режимі.

Цей процес проводиться для того, щоб люди, які виходили на пенсію раніше, не отримували виплати від держави фактично на рівні прожиткового мінімуму.

Індексація пенсій проводиться за спеціальною формулою, яка враховує стаж, розмір зарплати, 50% від суми зростання середньої зарплати в Україні за минулі три роки і 50-відсотковий коефіцієнт зростання споживчих цін за минулий календарний рік.

В середньому, після кожного перерахунку пенсії виростають на 8-12%.

Нагадаємо, українцям пообіцялм виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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