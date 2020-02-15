Вже в 2020 році запрацюють нові правила для виходу на заслужений відпочинок

Про це пише Сьогодні.

Зокрема, жінки пенсії можуть отримувати з 59 років тільки наступні 50 днів, оскільки з 1 квітня пенсійний вік для українок знову підвищується на півроку, до 59 років і 6 місяців.

Це поки передостаннє підвищення, так як ще через рік, з 1 квітня 2021 року, чоловіки і жінки будуть виходити на пенсію однаково – в 60 років. Але до цього часу Верховна Рада планує ще підняти пенсійний вік.

Зараз українцям для виходу на пенсію необхідно мати не менше 27 років страхового стажу, тобто стажу легальної роботи, з якої їх роботодавцями сплачувалися внески до ПФУ.

Але не варто забувати, що кількість стажу також з кожним роком зростає. Наприклад, з 2021 року мінімальний страховий стаж, необхідний для отримання виплат від держави, зросте до 28 років, з 1 січня 2022 року – до 29 років і так далі. Так буде тривати до 2028 року, поки мінімальний страховий стаж не досягне позначки в 35 років.

"Якщо у людини на час досягнення зазначеного пенсійного віку (59,5 або 60 років) немає необхідного страхового стажу, він зможе вийти на пенсію за віком після досягнення 63 років. У разі відсутності необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком після 60 і 63 років, пенсію можна отримати після 65 років. Але для цього потрібно мати мінімум 15 років страхового стажу", – озвучили в ПФУ важливі нюанси.

Ті українці, які досягли 65-річного віку і не мають 15 років стажу, будуть отримувати від держави соціальну допомогу. Вона дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на сьогоднішній день це ті ж 1638 грн, що відповідає мінімальної пенсії за віком.

Раніше ми повідомляли про те, що українці залишаться без пенсій. У Пенсійному фонді не вистачить грошей на українців-пільговиків за умови, якщо всю систему найближчим часом не реформують.

Низька народжуваність має прямий вплив на пенсію в Україні, адже чисельність населення скорочується, але пенсіонерів буде ставати більше.

Якщо співвідношення між віковими групами зміниться, важко передбачити наслідки для майбутніх пенсіонерів. Але більшість пільговиків ризикують залишитися без яких-небудь виплат від ПФУ через величезний дефіцит у фонді.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.