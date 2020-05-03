Новий бунт під вікнами Зеленського, українці знайшли несподіваний спосіб достукатися до президента: кадри

Під будівлею Офісу президента Володимира Зеленського розпочався масштабний бунт українців, які принесли з собою стільці і столи

Так, ресторатори прийшли під будівлю Офісу президента з однією вимогою – дозволити відкриття літніх терас під час карантину.

Сам мітинг люди організували за допомогою столів і стільців, імітуючи літній майданчик ресторану. Запрошували всіх.

Більш того, був столик і для самого Зеленського. Всі зібрані кошти нібито повинні були піти на допомогу медикам, які борються з вірусом з Китаю.

Гривня проб'є дно після свят, стрибок курсу долара неминучий: "Далі буде..."

Зараз найкращий час, щоб купувати валюту в обмінниках.

За словами експертів, зміцнення гривні пов'язано з низькою діловою активністю.

Що стосується наступного тижня, то фахівці прогнозують нове зміцнення національної валюти. Якісь значні зміни курсу можливі тільки після часткової відміни карантину, яку Кабмін має намір почати 11 травня.

Аналітик Олександр Охріменко впевнений, що у готівкового долара ще є потенціал подешевшати у продажу, дійшовши в середньому до 27,10 гривень. При цьому спред збережеться, тобто здати його можна буде не дорожче 26,85.

"Я не бачу яких-небудь чинників для того, щоб наступного тижня були серйозні зміни. Ринок зараз завмер в очікуванні скасування карантину. Навіть не можна сказати, що "пружина стискається, і відразу після скасування карантину курс долара різко піде вгору. Але девальваційні очікування посилюються, вони проявляться, коли скасують карантин", - стверджує інший експерт Андрій Шевчишин.

Але експерти згодні в одному: на наступному тижні краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення.

Тарифи на комуналку різко зросли, ніякі субсидії не допоможуть: що робити українцям

Рівень тарифів на комунальні послуги необхідно привести в базове стан, оскільки за їх завищення люди не можуть їх оплатити

«Досі не створили систему справедливих тарифів. Це суто економічна категорія, де ціна формується за рахунок собівартості послуги та середнього рівня рентабельності на суміжних ринках», - стверджує експерт Олексій Кущ.

При цьому розмір субсидії вже не може компенсувати дефіцит коштів, який утворився у людей через карантин.

А основна причина того, що українці потрапляють у боргову яму, стверджує Кущ, є темпи зростання тарифів. Зростання доходу не встигає за ними.

Банки змінюють правила прийому платежів, грядуть масові перевірки карт і штрафи: заява НБУ

Масово анонімних власників банківських карт почнуть ідентифікувати з 2021 року

Як відомо, з 28 квітня в Україні запрацював закон, спрямований на боротьбу з відмиванням незаконних доходів. Цей закон зобов'язує фінансові установи встановлювати особистість людей, які здійснюють платежі в банку. Переказ коштів тепер повинен супроводжуватися переліком даних про сторони операції.

Власників всіх prepaid-карт (карти, для оформлення яких не був потрібний паспорт і ІПН) банки повинні будуть ідентифікувати з 1 січня 2021 року. Під дію закону будуть потрапляти лише великі операції.

У НБУ зазначили, що на даний момент існує чимало способів для швидкої ідентифікації власників анонімних карток. Наприклад, можна надіслати на e-mail банку фото з даними свого паспорта. Це дозволить здійснювати певні операції, але з установленим лімітом.

В Нацбанку наголосили, що тимчасово не будуть штрафувати банки за невиконання вимог закону. Перевірки почнуться вже з 2021 року. Але банки повинні почати розробляти всі процедури вже зараз.

Нагадаємо, що гроші українців під загрозою, набуває чинності новий закон: "Вже з 28 квітня зміниться...".

Як повідомляла Politeka, переказ грошей за новими правилами: українцям розповіли, кого це не торкнеться, "до кінця 2020 року...".

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