Новый бунт под окнами Зеленского, украинцы нашли неожиданный способ достучаться до президента: кадры
Под зданием Офиса президента Владимира Зеленского начался масштабный бунт украинцев, которые принесли с собой стулья и столы
Так, рестораторы пришли под здание Офиса президента с одним требованием – разрешить открытие летних террас во время карантина.
Сам митинг люди организовали при помощи столов и стульев, имитируя летнюю площадку ресторана. Приглашали всех.
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Более того, был столик и для самого Зеленского. Все собранные средства якобы должны были пойти на помощь медикам, которые борются с вирусом из Китая.
Гривна пробьет дно после праздников, скачок курса доллара неизбежен: "Дальше будет..."
Сейчас самое подходящее время, чтобы покупать валюту в обменниках.
По словам экспертов, укрепление гривны связано с низкой деловой активностью.
Что касается следующей неделе, то специалисты прогнозируют новое укрепление национальной валюты. Какие-то значительные изменения курса возможны только после частичной отмены карантина, которую Кабмин намерен начать 11 мая.
Аналитик Александр Охрименко уверен, что у наличного доллара еще есть потенциал подешеветь в продаже, дойдя в среднем до 27,10 гривен. При этом спред сохранится, то есть сдать его можно будет не дороже 26,85.
"Я не вижу каких-либо факторов для того, чтобы на следующей неделе были серьезные изменения. Рынок сейчас замер в ожидании отмены карантина. Даже нельзя сказать, что "пружина сжимается, и сразу после отмены карантина курс доллара резко пойдет вверх. Но девальвационные ожидания усиливаются, они проявятся, когда отменят карантин", - утверждает другой эксперт Андрей Шевчишин.
Но эксперты согласны в одном: на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.
Тарифы на коммуналку резко выросли, никакие субсидии не помогут: что делать украинцам
Уровень тарифов на коммунальные услуги необходимо привести в базовое состояние, поскольку из-за их завышения люди не могут их оплатить
«До сих пор не создали систему справедливых тарифов. Это чисто экономическая категория, где цена формируется за счет реальной себестоимости услуги и среднего уровня рентабельности на смежных рынках», - утверждает эксперт Алексей Кущ.
При этом размер субсидии уже не может компенсировать дефицит средств, который образовался у людей из-за карантина.
А основная причина того, что украинцы попадают в долговую яму, утверждает Кущ, являются темпы роста тарифов. Рост доход не успевает за ними.
Банки меняют правила приема платежей, грядут массовые проверки карт и штрафы: заявление НБУ
Массово владельцев анонимных банковских карт начнут идентифицировать с 2021 года
Как известно, с 28 апреля в Украине заработал закон, направленный на борьбу с отмыванием незаконных доходов. Этот закон обязывает финансовые учреждения устанавливать личность людей, которые совершают платежи в банке. Перевод средств теперь должен сопровождаться перечнем данных о сторонах операции.
Владельцев всех prepaid-карт (карты, для оформления которых не требовался паспорт и ИНН) банки должны будут идентифицировать с 1 января 2021 года. Под действие закона будут попадать лишь крупные операции.
В НБУ отметили, что на данный момент существует немало способов для быстрой идентификации владельцев анонимных карт. Например, можно прислать на e-mail банка фото с данными своего паспорта. Это позволит осуществлять определенные операции, но с установленным лимитом.
В Нацбанке подчеркнули, что временно не будут штрафовать банки за невыполнение требований закона. Проверки начнутся уже с 2021 года. Но банки должны начать разрабатывать все процедуры уже сейчас.
Напомним, что деньги украинцев под угрозой, вступает в силу новый закон: "Уже с 28 апреля изменится...".
Как сообщала Politeka, перевод денег по новым правилам: украинцам рассказали, кого это не коснется, "до конца 2020 года...".
Также Politeka писала, что массовая блокировка банковских карт украинцев, как спастись: в НБУ сделали разъяснение.