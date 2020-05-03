Новый бунт под окнами Зеленского, украинцы нашли неожиданный способ достучаться до президента: кадры

Под зданием Офиса президента Владимира Зеленского начался масштабный бунт украинцев, которые принесли с собой стулья и столы

Так, рестораторы пришли под здание Офиса президента с одним требованием – разрешить открытие летних террас во время карантина.

Сам митинг люди организовали при помощи столов и стульев, имитируя летнюю площадку ресторана. Приглашали всех.

Более того, был столик и для самого Зеленского. Все собранные средства якобы должны были пойти на помощь медикам, которые борются с вирусом из Китая.

Гривна пробьет дно после праздников, скачок курса доллара неизбежен: "Дальше будет..."

Сейчас самое подходящее время, чтобы покупать валюту в обменниках.

По словам экспертов, укрепление гривны связано с низкой деловой активностью.

Что касается следующей неделе, то специалисты прогнозируют новое укрепление национальной валюты. Какие-то значительные изменения курса возможны только после частичной отмены карантина, которую Кабмин намерен начать 11 мая.

Аналитик Александр Охрименко уверен, что у наличного доллара еще есть потенциал подешеветь в продаже, дойдя в среднем до 27,10 гривен. При этом спред сохранится, то есть сдать его можно будет не дороже 26,85.

"Я не вижу каких-либо факторов для того, чтобы на следующей неделе были серьезные изменения. Рынок сейчас замер в ожидании отмены карантина. Даже нельзя сказать, что "пружина сжимается, и сразу после отмены карантина курс доллара резко пойдет вверх. Но девальвационные ожидания усиливаются, они проявятся, когда отменят карантин", - утверждает другой эксперт Андрей Шевчишин.

Но эксперты согласны в одном: на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.

Тарифы на коммуналку резко выросли, никакие субсидии не помогут: что делать украинцам

Уровень тарифов на коммунальные услуги необходимо привести в базовое состояние, поскольку из-за их завышения люди не могут их оплатить

«До сих пор не создали систему справедливых тарифов. Это чисто экономическая категория, где цена формируется за счет реальной себестоимости услуги и среднего уровня рентабельности на смежных рынках», - утверждает эксперт Алексей Кущ.

При этом размер субсидии уже не может компенсировать дефицит средств, который образовался у людей из-за карантина.

А основная причина того, что украинцы попадают в долговую яму, утверждает Кущ, являются темпы роста тарифов. Рост доход не успевает за ними.

Банки меняют правила приема платежей, грядут массовые проверки карт и штрафы: заявление НБУ

Массово владельцев анонимных банковских карт начнут идентифицировать с 2021 года

Как известно, с 28 апреля в Украине заработал закон, направленный на борьбу с отмыванием незаконных доходов. Этот закон обязывает финансовые учреждения устанавливать личность людей, которые совершают платежи в банке. Перевод средств теперь должен сопровождаться перечнем данных о сторонах операции.

Владельцев всех prepaid-карт (карты, для оформления которых не требовался паспорт и ИНН) банки должны будут идентифицировать с 1 января 2021 года. Под действие закона будут попадать лишь крупные операции.

В НБУ отметили, что на данный момент существует немало способов для быстрой идентификации владельцев анонимных карт. Например, можно прислать на e-mail банка фото с данными своего паспорта. Это позволит осуществлять определенные операции, но с установленным лимитом.

В Нацбанке подчеркнули, что временно не будут штрафовать банки за невыполнение требований закона. Проверки начнутся уже с 2021 года. Но банки должны начать разрабатывать все процедуры уже сейчас.

Напомним, что деньги украинцев под угрозой, вступает в силу новый закон: "Уже с 28 апреля изменится...".

Как сообщала Politeka, перевод денег по новым правилам: украинцам рассказали, кого это не коснется, "до конца 2020 года...".

Также Politeka писала, что массовая блокировка банковских карт украинцев, как спастись: в НБУ сделали разъяснение.