В липні 2020 року в Україні знову перерахують пенсії

Це буде пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму до 2118 гривень. Втім, мінімальна пенсія буде трохи менше, ніж прожитковий мінімум – вона зросте з 1638 до 1712 гривень.

Як відомо, ще одне підвищення чекає пенсіонерів у грудні 2020 року. Виплати зростуть ще на 57 гривень, досягнувши 1769 гривень.

Крім цього, будуть перераховані пенсії за сверхстаж. Ті пенсіонери, чий стаж роботи перевищує 35 років (для чоловіків) і 30 років (для жінок). Як відомо, вони отримують 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен "зайвий" рік, який вони відпрацювали. З 1 липня ця надбавка складе 17,12 гривень.

Нагадаємо, що на даний момент в Україні 11,4 мільйона пенсіонерів, з яких близько 80 тисяч осіб отримують соціальну пенсію. Це ті люди, які досягли пенсійного віку, але не змогли напрацювати достатнього стажу для отримання пенсії. Саме вони отримують мінімальну пенсію, яка нижче прожиткового мінімуму.

До речі, тепер пенсіонери, які досягли 80 років, отримують додаткову надбавку до пенсії у розмірі 500 гривень. В травні по 500 гривень допомоги нарахували 1,5 мільйонам пенсіонерів. Ця надбавка нараховуватиметься пенсіонерам автоматично.

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Як повідомляла Politeka, українцям знову перерахують пенсії, розкрито терміни і розміри виплат: "До 17,6 тисяч гривень".

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