В июле 2020 года в Украине вновь пересчитают пенсии

Это будет связано с повышением прожиточного минимума до 2118 гривен. Впрочем, минимальная пенсия будет немного меньше, чем прожиточный минимум – она вырастет с 1638 до 1712 гривен.

Как известно, еще одно повышение ждет пенсионеров в декабре 2020 года. Выплаты вырастут еще на 57 гривен, достигнув 1769 гривен.

Кроме этого, будут пересчитаны пенсии за сверхстаж. Те пенсионеры, чей стаж работы превышает 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин). Как известно, они получают 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый "лишний" год, который они отработали. С 1 июля эта надбавка составит 17,12 гривен.

Напомним, что на данный момент в Украине 11,4 миллиона пенсионеров, из которых около 80 тысяч человек получают социальную пенсию. Это те люди, которые достигли пенсионного возраста, но не смогли наработать достаточного стажа для получения пенсии. Именно они получают минимальную пенсию, которая ниже прожиточного минимума.

Кстати, теперь пенсионеры, которые достигли 80 лет, получают дополнительную прибавку к пенсии в размере 500 гривен. В мае по 500 гривен помощи начислили 1,5 миллионам пенсионеров. Эта надбавка будет насчитываться пенсионерам автоматически.

Напомним, что в Пенсионном фонде объяснили, как украинцам получить более высокую пенсию: «Размер зависит от…».

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают пенсии, раскрыты сроки и размеры выплат: "До 17,6 тысяч гривен".

Также Politeka писала, что Шмыгаль предупредил украинцев о новых условиях жизни: "Снимаем депозиты, покупаем валюту".