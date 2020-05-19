Велика частина рефінансування Нацбанку, наданого минулого тижня, дісталася колишньому банку екс-керівника НБУ Валерії Гонтарєвої — на 305 млн грн

Про це інформує портал Dubinsky.Pro.

Це банк «Авангард», основними акціонерами якого є Пасенюк і Костянтин Стеценко, які входить до групи ICU. Скандальна Гонтарєва до нього також мала пряме відношення.

До того, як переїхала жити в Лондон, тоді як Генпрокуратура розслідує відмивання грошей колишнього президента Віктора Януковича і участь у ньому Гонтарєвої і ICU.

Те, що банк «Авангард» потребує ліквідності і тому його керівництво побігло до нбу за рефінансуванням — нікого не дивує.

Раніше ЗМІ писали про відтік депозитів з цієї фінустанови: з 1 травня 2019 року по 1 січня 2020-го вкладники вилучили з рахунків більше третини коштів, і його депозитний портфель скоротився до 60,4 млн грн. Може Гонтарєва разом з Пасенюком/Стеценко виводять свої кошти, а може їх клієнти зрозуміли, що від банку скоро залишиться пустушка, і вирішили поберегти свої заощадження подалі — точно невідомо.

Погіршення фінансових показників «Авангарду» стало очевидним ще в 2018 році: коли його активи скоротилися з 1 355 млн грн до 934 млн грн, а кошти клієнтів зменшилися на 31%. Тому на ринку вже не перший місяць ходять чутки про те, що з нього виведуть капітали і закриють.

Навіщо «Авангарду» в такій ситуації рефінансування НБУ на 305 млн грн? Напевно для підтримки поточної ліквідності, з якою можуть бути проблеми. Нацбанківські кредити не запитують, коли у фінустанови достатньо коштів.

Аналогічна ситуація спостерігається і в Міжнародному інвестбанку, що належить колишньому президенту Петру Порошенку. Він також отримав минулого тижня рефінансування регулятора, хоча і на меншу суму — на 89 млн грн.

Всього Нацбанк повідомив про виділення наприкінці минулого тижня рефінансування на загальну суму 667,3 млн грн під 8% на 84 дні. Повний список прокредитованих структур від НБУ виглядає наступним чином:

банк «Авангард» — 305 млн грн;

МТБ Банк 100 млн грн;

банк «Шахтар» — 90 млн грн;

Міжнародний інвестиційний банк — 89 млн грн;

Радабанк — 65 млн грн;

Місто Банк — 18,3 млн грн.

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