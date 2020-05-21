Отриманий «Укрзалізницею» збиток за перший квартал свідчить про неефективність роботи та корупцію в компанії

Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук.



Економіст зазначив, що здивований збитком УЗ, адже збиткові для компанії пасажирські перевезення були зупинені через карантин, що мало б покращити фінансовий результат компанії.



«Враховуючи, що пасажирські перевезення переважно збиткові у них, тому їх зупинка якраз мала би знизити саме цю складову негативної діяльності, негативних фінансових результатів діяльності «Укрзалізниці», і навпаки, вантажні перевезення є прибутковими», - зазначив Кушнірук.



На думку економіста, причина збитків «Укрзалізниці» в неефективній роботі та високому рівню корупції в держкомпанії.



«Я більше інших причин для негативних результатів не бачу. Крім того, що в Укрзалізниці є ще велика проблема, наскільки вони прозоро працюють, наскільки немає корупційних схем, які призводять до розкрадання коштів цієї компанії. Тобто, що вони закуповують, за якими цінами закуповують, у кого закуповують і т.д.», - зазначив Кушнірук



Він також вважає, що УЗ, як державний монополіст, не має стимулів для підвищення власної ефективності, і вирішує свої фінансові проблеми виключно за рахунок збільшення тарифів.



«Коли є державна компанія, яка фактично використовується приватними особами у власних інтересах, то у них дуже мало стимулів, дуже мало причин для того, щоб підвищити власну ефективність. Вони готові вирішувати проблеми за рахунок того, що просто хочуть підвищувати ціни як монополіст», - сказав Кушнірук.



Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за підсумками січня-березня 2020 року "Укрзалізниця" отримала збиток у розмірі 7 млрд грн.



За даними Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.



Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян назвав істотними недоліками в роботі міністра інфраструктури сумнівну кадрову політику і масштабну корупцію в "Укрзалізниці", а також порадив керівництву Мінінфраструктури і "Укрзалізниці" пошукати фінансовий ресурс не за рахунок підняття тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої складають 15-20 млрд грн на рік.