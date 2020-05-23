Стало відомо, що чекає на курс долара після ослаблення карантину в Україні

Про це пише Сьогодні.

Експерти пояснюють різкі стрибки курсу долара появою у вівторок на міжбанківському ринку великих покупців валюти.

Кілька великих покупців одночасно цікавилися великими сумами в $50-70 млн, що, відповідно, посунуло курс долара вгору, і досить жваво.

За словами аналітика Олега Пендзина, попит курсу ситуативно виріс через продаж Мінфіном валютних облігацій. Не у всіх покупців знайшлося достатньо валюти, тому їм довелося виходити на міжбанківський ринок, через що в підсумку утворився дефіцит валюти, який був заповнений продавцями, але за більш високим курсом.

Українців попереджають, що курс долара буде нестабільним ще тиждень незважаючи на те, що країна виходить з карантину.

"Поки цей попит (на валюту - ред.) незначний, щоб можна було, напевно, говорити про те, що тренд змінився і курс долара піде вгору. Ще тиждень очікую, що курс буде коливатися в межах 26,8 – 27,3 грн/долар", – попереджає фінансист Олександр Охріменко.

Олег Пендзин, в свою чергу, стверджує, що гривня не буде дешевшати і курс долара залишиться на наступному тижні в коридорі 26,7-27,2 грн/$.

За словами іншого експерта Андрія Шевчишина, наступного тижня на національну валюту будуть впливати два серйозних тренда, але вище 27 грн/$ курс не піде.

"Як тільки стало відомо, що цей закон підписаний, МВФ тут же розблокував кредитну програму для України, це 5 млрд доларів на 18 місяців кількома траншами, вже в кінці травня ми повинні отримати перший транш 1,9 млрд доларів, і це, звичайно ж, зміцнить гривню. А другий тренд – великі виплати 26 травня за попередніми кредитами. Під них Нацбанк буде максимально вилучати з ринку валюту, щоб розрахуватися. У підсумку обидва ці тренда погасять один одного і ще тиждень ми будемо мати стабільний курс в коридорі 26,5-27 грн/долар. 26,5 – це вже дно, нижче якого Нацбанк долар не опустить. Але і вище 27 теж не дозволить піднятися. Обивателі цієї боротьби трендів навіть не помітять, вони побачать практично незмінний курс. Більш серйозні зміни можливі вже після закінчення травня", - озвучив у спілкуванні з журналістами він свій прогноз.

Також закликають українців у даний момент купувати валюту як засіб накопичення, але сприятливий період закінчиться після завершення карантину.

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