Такого не було майже 60 років

Термінові заходи, запроваджені через пандемію, сильно вдарили по економіці і призвели до різкого її падіння

Світовий банк у своєму звіті зазначає, що скорочення може скласти 5,2%.

Підкреслюється, що це найбільший обвал в економіці з часів Другої світової війни.

Згідно з прогнозом, економічна активність в країнах з розвиненою економікою скоротиться на 7% в 2020 році.

Скорочення ринку країн прогнозується на рівні 2,5%, що є першим скороченням в групі цих країн мінімум за шістдесят років. Доходи на душу населення знизяться на 3,6%.

Але все може бути і ще гірше. При песимістичному сценарії розвитку подій світова економіка може обрушитися на цілих 8%. На відновлення знадобиться чимало часу, у 2021 році економіка зросте не більш ніж на 1%.

"Це призведе до того, що мільйони людей опиняться в умовах крайньої убогості в цьому році. Цей удар відчують найсильніше в країнах, де пандемія була найбільш серйозною і де існує сильна залежність від світової торгівлі, туризму, експорту товарів та зовнішнього фінансування", - йдеться у звіті.

Економіці США прогнозують скорочення на 6,1% в цьому році. При цьому очікується, що обсяг виробництва в Єврозоні впаде на 9,1%. А економіка Японії може скоротитися на 6,1%.

Керівництво банку закликає світове співтовариство "об'єднатися, щоб знайти шляхи відновлення".

Зазначимо, раніше Кабінет міністрів України презентував програму, згідно з якою, в 2020 році українська економіка впаде на 4-8%. Зазначається, що криза швидко не закінчиться, а рівень ВВП може падати на протязі цілого року.

У прогнозі від Кабміну сказано, що 2020 рік буде складним для українців: падіння експорту та імпорту (на 10% і 14,5% відповідно), зростання дефіциту бюджету (до 8% ВВП) і підвищення рівня безробіття (до 9,5%).

Більше всіх постраждають, як прогнозують в уряді, у сфері промисловості та оптової/роздрібної торгівлі.

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