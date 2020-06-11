Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розкрив суму своєї зарплатні

Свій коментар він дав в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.

За його словами, під час карантину його оклад становив 47 тисяч гривень, і додав, що українців дратує будь-яка зарплата, яка понад 40 тисяч гривень.

"Треба дивитися не скільки людина заробляє, а скільки приносить державі. От ви бачили, ми продали на 90 мільйонів майна, а були люди, які приходили до мене і пропонували продавати по-іншому або ж придбати ті термінали по-іншому", – заявив він.

Крім того, він виявив невдоволення такою зарплатою, за його словами, за такий "зарплатою не хочеться навіть ходити".

"Коли ви займаєте цю посаду, ви можете, чесно кажучи, навіть не ходити за цією зарплатою і заробляти іншим способом, до якого звикли всі люди", - уклав він.

Нагадаємо, на початку року спалахнув скандал про його величезною заробітної плати.

Про суму його окладу повідомила на сторінці в Facebook перший секретар Національної спілки журналістів Ліна Кущ з посиланням на фінансовий план компанії.

"Смілянський у цьому році суттєво покращить свій фінансовий стан. Глава пошти буде отримувати зарплату у розмірі 1 886 808 гривень 30 копійок в місяць. З них 716 463 гривень 30 копійок - посадовий оклад, 693 843 гривні - щомісячна премія, 456 502 гривні - інші виплати, передбачені законодавством", - написала Кущ.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

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