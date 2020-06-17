Из-за схем олигарха Игоря Коломойского в госкомпании «Центрэнерго», она за год из прибыльной стала убыточной

Об этом написал инвестиционный банкир Сергей Фурса в колонке для «Нового времени».



«Будь нормальный наблюдательный совет, например, у «Центрэнерго», то он бы давно задался вопросом, а зачем государственная компания покупает дорого и продает дешево и почему все эти операции происходят с компаниями Коломойского?», - написал Фурса.



Эксперт также подчеркнул, что из-за этих схем государственная компания «Центрэнерго» за год из прибыльной превратилась в убыточную.



Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании «Центрэнерго» был назначен новый менеджмент, который связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского. По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4. млрд грн). По словам нардепа Алексея Кучеренко, назначение менеджмента близкого олигарха происходило в период, когда представителем президента в Кабмине был Андрей Герус.



Уже августе 2019 «Центрэнерго» подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нафта Форс", основатель и директор которой являлся оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания «Цензор.нет», уголь поставлялся по цене 3 165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1 741 грн за тонну. Кроме того, «Центрэнерго» начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы «Приват» - Никопольский и Запорожские заводы ферросплавов, «Днепроазот», а также трейдера «Юнайтед Энерджи».

По данным расследования Бигус.инфо уголь на Центрэнерго поставляется через российские фирмы бизнесменов близких к террористам «ДНР».

При этом Радио Свобода сообщила о поставках газа на Центрэнерго компанией Юнайтед Энерджи близкой к Коломойскому. При этом, газ покупается у полугосударственной Укрнафты ниже рынка и продаётся на Центрэнерго выше рынка.

«Юнайтед Энерджи» была первым и крупнейшим импортёром электроэнергии из России после открытия импорта по правке Андрея Геруса.