Українців попередили про грандіозне падіння економіки в країні на тлі вірусу з Китаю, через що без роботи можуть залишитися багато людей

Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, передає «Україна 24».

«Безробітних буде більше, тому що не може бути менше, якщо падає економіка. У прогнозі, який ставилося ще в листопаді минулого року, тобто до вірусу з Китаю, і був закладений у держбюджет, стояв зростання 3,5%. Економіка повинна була на стільки зрости. Зараз за прогнозом того ж Кабміну, падіння складе 5%. Це означає, що і коронакриза, і глобальна економічна криза коштує нашій економіці 8,5%, тобто близько 10 млрд доларів ми недоотримаємо як країна, як економіка», - зазначив він.

Водночас чиновник розповів, що схожа ситуація виникла не тільки в Україні, а й в усьому світі.

«Наприклад, Італія в цьому році впаде більш ніж на 10%, Іспанія покаже близько 10%, поляки впадуть десь на 4%, Російська Федерація, як показують прогнози її Центробанку, впаде на 5,5%. Навіть США будуть падати в цьому році. А на тлі падіння завжди розвивається безробіття, і це завжди погано, тому що при слабкій економіці знижуються доходи державного бюджету», - підкреслив він.

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