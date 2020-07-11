Стало відомо, хто має право на отримання пенсії раніше 60 років
Як передає Politeka.net, про це сказано в законі про "Загальнодержавне пенсійне страхування України".
Сьогодні частина працюючих українців можуть розраховувати на пенсії за віком раніше 60 років.
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А вже з 2028-го таке право отримають всі працюючі українці, що мають як мінімум 40 років трудового стажу.
Згідно з українським законодавством, на дострокову пенсію за віком мають право відразу кілька категорій українців:
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з 1 січня 2028-го на пенсію можна вийти в будь-якому віці, якщо є 40 років трудового стажу;
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особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики – після досягнення чоловіками 45 років, жінками-40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;
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особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі і особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років (15 років страхового стажу), жінками-40 років (10 років стажу);
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жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, – після досягнення 50 років і за умови, що мають 15 років страхового стажу.
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військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів МВС, поліцейські, які брали участь у бойових діях, АТО в районах її проведення, – після досягнення чоловіками 55 років (25 років стажу), жінками – 50 років (20 років стажу).
Раніше ми розповідали про дірку в бюджеті України.
За словами нардепа Галини Янченко, через цю діру можуть виникнути проблеми з виплатами.
Так, незважаючи на те, що Кабмін виділив близько 30 мільярдів гривень, щоб покрити дефіцит у Пенсійному фонді, ризик виникнення проблем з виплатами пенсій і зарплат залишається. Справа в тому, що в поточному році бюджет стикається з піковим навантаженням.
Хоча дефіцит бюджету і серйозний, але до кінця 2020 року коштів на виплати українцям має вистачити.
Нагадаємо, пенсії та доплати українцям знову перерахували, названа сума: хто і коли зможе отримати гроші.
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