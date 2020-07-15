Стало известно, кто может рассчитывать на повышенные зарплаты с 1 сентября 2020 года

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что правительство в рамках заседания одобрило выделение средств на повышение зарплат медикам с 1 сентября 2020 года.

Эту информацию уже подтвердил глава МОЗ Максим Степанов.

“19 июня правительство приняло решение о повышении зарплат медработникам. Мы провели расчеты на основе Центра медицинской статистики, получили соответствующую сумму – около 7,4 млрд грн. Для того, чтобы мы обеспечили повышение зарплат, начиная с 1 сентября 2020 года, разработали проект акта, который позволит выделить Министерству охраны здоровья на безвозвратной основе из Фонда борьбы с вирусом для обеспечения выплат, доплат медицинским и другим работникам с целью повышения уровня оплаты этих и других работников”, – подчеркнул профильный министр во время брифинга.

Степанов также предупредил, что повышение зарплат с 1 сентября затронет как врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала.

“Соответственно зарплата врача в среднем вырастет на 3,5 тыс. грн, среднего медицинского персонала – на около 2,5 тыс., а младшего медицинского персонала – на около 1250 грн. Сегодня мы выделили конкретный финансовый ресурс на оплату труда с 1 сентября. Это системное решение, чтобы двигаться к тому, чтобы зарплата медиков была на высоком уровне”, – добавил глава МОЗ на брифинге по результатам заседания Кабинета министров.

Ранее мы рассказывали, что зарплаты части украинцев снизились. Другим перестали платить вообще.

Так, если еще в марте средний оклад по стране составлял 11 446 грн, то в апреле – 10 430 грн, а в мае – 10 542 грн.

При этом долги по зарплатам на 1 июня 2020 года (последняя доступная статистика) уже выросли до рекордных 3,14 млрд грн.

При этом эксперты предупреждают, что печальная тенденция только усилится. Риск такого развития событий возрастет при продолжении карантина, падении экономики, снижении экспортной активности и т.д.

Напомним, кризис не пощадит экономику Украины, появился печальный прогноз: "крупнейший обвал с 2014 года".

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