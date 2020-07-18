Стало відомо, коли українцям доведеться більше грошей віддавати за продукти

Про це пише Сьогодні.

Експерти впевнені, що вже в третьому кварталі інфляція зросте, і ціни на товари і послуги поповзуть вгору.

Аналітик Олег Пендзин стверджує, що до кінця 2020 року інфляція в країні дійде до 9% річного зростання цін, як і було закладено в бюджет. І в третьому кварталі буде випередження - близько 3% в порівнянні з нинішніми 0,5-1%.

Також українцям слід готуватися до маркетингових ходів, як було в 2019 році з картоплею, яким прості люди запасаються в серпні-вересні.

"Лідером зростання ціни виявиться картопля. Урожай картоплі у нас буде ще менше, ніж у минулому році, так як багато полів на Західній Україні загинуло від дощів і повені. На дешевий його імпорт сподіватися не доводиться. Наприклад, Білорусь внесла картоплю у перелік заборонених до експорту товарів разом з часником і цибулею", - доповнив Пендзин свій прогноз.

Олексій Дорошенко не сумнівається, що буде спровокований зростання комунальних тарифів прямо перед стартом опалювального сезону.

"Зниження цін на комунальні послуги, насамперед на газ, точно зміниться їх зростанням. Так як почнеться підготовка до нового опалювального сезону, і попит на газ у світі зросте", - озвучив він свій прогноз.

Що стосується цін на продукти харчування, то Дорошенко повідомив хорошу новину любителям яблук: очікується падіння цін через великий врожай в 2020 році. І хоча порівняно з рекордними цінами на цей український фрукт навесні, вартість знизиться, вона все одно буде "кусатися" — за кілограм доведеться віддати близько 26 гривень.

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