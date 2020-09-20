Громадський діяч Андрій Пальчевський назвав, що викликало колапс української медицини

Він прокоментував плачевну ситуацію під час карантину в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

"Мені "сподобався" міністр нашої охорони Здоров'я Степанов. Він собі вийшов сумний такий і каже: дорогі українці, нам не вистачає грошей на ліки. Хочеться сказати: здрасьте-приїхали, як бюджети писати по сотні мільярдів, так все було нормально, так? А тепер нам не вистачає? А що ж ви, хлопці, думали, коли писали ці бюджети?", - обурився Андрій Пальчевський у студії.

Він звернув увагу на принципово інший підхід до лікування пацієнтів під час епідемії, який застосовують у країнах Європи:

"Уявіть собі, наші люди навіть не розуміють, не уявляють собі, що на заході, в країнах типу Чехії та Польщі, оплачуються ліки. Нас настільки грабують, люди думають: до лікаря пішов - це страхова медицина може бути, операція - напевно, частково, але треба тисяч п'ять дати кардіолога або онколога в кишеню. Без кишені - абсолютний колапс цієї медицини".

За словами громадського діяча, критична ситуація в медицині виникла через недостатній контроль з боку глави держави.

"На тлі того, що відбувається при Зеленському, фігура Супрун нагадує американську Статую Свободи. На тлі сьогоднішніх охламонів, які приймають закони і витрачають бюджети - вона вже серед горбатих порівніше", - зазначив Пальчевський. -" І так весь час-ця деградація влади вона ж на когось закінчиться. Міністр Степанов, який справляється "пихтячи паром", переробляючи прислів'я. Вони ж не справляються, а президент і керівник Офісу не взяли під контроль, і відсутність ієрархії і губить сьогоднішню владу, а разом з ними - всю країну".

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