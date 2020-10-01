Для українців кредитування житла буде доступним лише в тому випадку, якщо знизяться існуючі ризики для кредиторів

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення прес-служби Нацбанку України.

Також необхідна умова доступного іпотечного кредитування - посилення прозорості ринку нерухомості.

Так, на сьогоднішній день іпотекою займаються лише сім банків, які сконцентрували 97% обсягів нової іпотеки. У НБУ відзначають, що майже 75% нових іпотечних кредитів - це кредити на покупку вторинного житла. З первинним ринком банківські установи працюють неохоче.

Решта банків, які раніше активно займалися іпотечним кредитуванням, через високі ризики взагалі не виходять на ринок.

У Нацбанку вважають, що для прискорення появи в країні необхідно, в першу чергу, навести порядок на ринку первинної нерухомості.

"Єдиний ефективний механізм інвестування повинен гарантувати отримання інвестором готового житла або ж повернення коштів. Враховуючи, що забудовники, так само як банки акумулюють значні обсяги коштів населення, до них повинні бути встановлені так само жорсткі вимоги, які б забезпечили їх надійність", – заявили в прес-службі фінрегулятора.

У НБУ додали, що на початок 2020 року середня ставка по іпотеці становила 19%, на сьогоднішній день вона знизилася до 13%.

Раніше ми писали, що в стінах Офісу президента детально розповіли про умови, при яких можна отримати іпотеку. Про це заявила на брифінгу заступник Голови ОП Юлія Ковалів.

Згідно з повідомленням, отримати іпотеку може будь-хто. При цьому, найважливішою умовою для отримання коштів має служити демонстрація банкам наявність доходу сім'ї або ж домогосподарства.

Було підкреслено, що середня тривалість виплати іпотечного кредиту становить від 10 до 30 років. Отже, у населення буде достатньо часу для того, щоб розрахувати терміни виконання зобов'язань перед банками.

При цьому в Україні немає єдиної програми, за якою працює іпотека, але в середньому ставка составлет від 8,8% до 9,9-10%.

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