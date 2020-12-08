На наступний 2021 рік у державний бюджет закладено 5,6 мільярда гривень на утримання антикорупційних органів: НАБУ, САП, ДБР і інших

Однак Юрій Атаманюк в новому відеоролику на своєму YouTube-каналі вказує, що антикорупційні органи мають в державі дублювальні функції. Точно такі ж завдання боротьби з корупцією були й залишилися в Офісу Генерального прокурора.

За його словами, принцип створення даних органів прекрасно описав експосол Канади в Україні Роман Ващук: «Над Україною ставлять такі експерименти, від яких відмовилися інші країни світу».

Що стосується дубляжу функцій, політичний блогер нагадав притчу Шолом-Алейхема.

Один винороб виготовив бочку вина та очікував ярмарок через три місяці, на якому він би його і продав. Для охорони бочки він найняв місцевого мужика. Приїхав власник через місяць, і побачив охоронця, порожню склянку і мінус чверть обсягу бочки. Він розлютився і приставив ще одного наглядача над охоронцем вина. Приїхав на перевірку ще через місяць, і побачив ту ж картину: вони обидва сидять з порожніми склянками, а в бочці немає вже третини. Тоді найняв він найсильнішої людини, який стежив би за цими двома ...

«Коротше, до ярмарку бочка виявилася порожня. Так само й у нас. Якщо ми створюємо спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, що ми цим декларуємо? Що звичайна прокуратура у нас корумпована? Але давайте тоді її розганяти», - пояснює аналітик.

Не можна в бідній країні, бюджет якої верстається виключно з запозичених коштів, плодити додаткові органи.

Негативне ставлення суспільства до антикорупційних структур зрозуміло, адже за шість років жоден міністр, депутат або чиновник не був покараний. Шести років досить, щоб дати оцінку цим установам.

«Я підтримую стурбованість Олега Татарова, який відповідає в Офісі президента за правоохоронну систему. Якщо проаналізувати те, що стосується коментарів, що стосується аналізу журналістів і лідерів громадської думки, то всі одноголосно в цьому конфлікті на боці Татарова», - упевнений експерт.

Боротися з корупцією необхідно, але в першу чергу Атаманюк закликає до скорочення роздутого державного апарату, в якому на 30 українців припадає один чиновник, а також до ліквідації установ-клонів.

Раніше цей оглядач розповів про проблеми державного бюджету.

Також він закликав використовувати будь-яку можливість для щеплення українців від коронавірусу, нехай навіть російською вакциною.