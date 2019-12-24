Поліцейські днями розкрили вбивство, яке сталося ще влітку цього року

Тіло нещасної знайшли рибалки в річці Південний Буг 1 серпня. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Труп був загорнутий в ковдру і зв'язаний мотузкою з каменем.

Фахівці припустили, що загибла перебувала у воді більше тижня. Труп направили на експертизу, почалося слідство.

Особистість жінки вдалося встановити за сприянням ЗМІ. Подруга загиблої впізнала срібний ланцюжок з хрестиком та кулоном, фото якого дали поліцейські.

З'ясувалося, що загибла була родом зі Львова, але останнім часом жила в Миколаївській області.

Як виявилося, жінка у 2017 році познайомилася з жителем села Себін (Новоодеський район) в санаторії у Львівській області.

В обох зав'язалися стосунки і тоді львів'янка вирішила переїхати до залицяльника, продавши своє житло.

Проте "наречений" ніде не працював, тож жінці довелося повернутися додому, щоб заробити грошей.

Тим часом чоловік почав жити з іншою. Крім того, він спілкувався ще з декількома жінками, обіцяючи одружитися на жительці Львова. Остання 22 липня, купивши весільну сукню, кільця та іншу атрибутику поїхала до горе-нареченого.

Майбутній чоловік зустрів нещасну, проте додому не запросив, адже там була інша. Тоді чоловік вирішив поговорити з львів'янкою і обговорити подальшу спільну життя. Обидва купили спиртне пішли прогулятися і присіли біля обриву.

За словами підозрюваного, жінка напилася, і намагаючись встати, впала з обриву і втратила свідомість.

Після чого жених залишив її без свідомості, пішов додому і ліг спати. Прокинувшись вранці, він взяв із собою мотузку і ковдру. Далі чоловік повернувся на місце трагедії, загорнув потерпілу, перетягнув до річки, прив'язав до тіла камінь, поклав у човен, відвіз на середину водойми і викинув.

В момент цього жінка ще була жива, що показала експертиза.

21 грудня суд обрав затриманому міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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