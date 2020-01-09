Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов озвучив чотири основні версії аварії рейсу "Тегеран-Київ" в Ірані

Як передає Politeka.net, Данілов прокоментував хід розслідування авіакатастрофи, що забрала життя 176 осіб.

За його словами, розглядаються такі причини трагедії:

- ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК Тор (інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи з'явилася вечором 8 січня у мережі).

- зіткнення з безпілотником або іншим літаючим об'єктом.

- руйнування і вибух двигуна з технічних причин.

- вибух всередині літака в результаті теракту.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася 8 січня недалеко від столиці Ірану. Літак "Міжнародних українських авіаліній" рейсом "Тегеран-Київ" впав через 8 хвилин після початку польоту. Лайнер встиг набрати висоту понад 2000 метрів.

У результаті, загинули 176 осіб, включаючи 9 членів екіпажу. На борту перебували 11 українців.

Раніше ми повідомляли, стали відомі дані "чорного ящика". Організація цивільної авіації в Ірані зробила першу доповідь на основі зібраної інформації. З'ясувалося, що пожежа на борту почалася ще до аварії. На записах також розібрали голос пілота Боїнга.

Оприлюднено відео, що показує траекторію польоту і подальше падіння. Судячи по траекторії, пілот хотів розвернути літак назад в аеропорт.

Також стало відомо, що у лайнера не було зв'язку з вежею та диспетчером з самого початку. Однак стан тривоги екіпаж не оголосив.

Нагадаємо, як стало відомо про трагедію, українці почали приносити в аеропорт "Бориспіль" у Києві квіти і свічки, залишаючи їх під стендом з портретами загиблих. Мережу сколихнуло фото чоловіка 25-річної бортпровідниці Юлії Сологуб, яка загинула в авіакатастрофі. Чоловік цілував портрет дружини і відмовлявся йти.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, крах українського Боїнга в Ірані: з'явилися нові кадри трагедії, "вогненні спалахи і..."