Громадяни України потрапили в смертельну аварію в одному з регіонів РФ

За попередньою інформацією місцевих оперативників, ДТП сталася через сильний снігопад. Про це пише Politeka.net з посиланням на росЗМІ і дані прес-служби ГІБДР у регіоні.

ДТП з пасажирським автобусом сталася в Орловській області. Так відомо, що аварія сталася на 400-му км автодороги «Крим». Водій «Mercedes-Benz», який зареєстрований в Україні, перевозив сімох пасажирів громадян України:

«В умовах снігопаду виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Renault», - відзначили в поліції краю.

Відомо також, що троє громадян України загинули, в загальній складності в аварії постраждали семеро людей.

«У результаті ДТП водій і пасажир «Renault» та один пасажир «Mercedes-Benz» загинули, водій та шість пасажирів «Mercedes-Benz» отримали травми різного ступеня тяжкості», — уточнили для журналістів у главку поліції області.

Зараз на місці ДТП працюють співробітники ДАІ, які встановлюють причини аварії – кадри з місця вражають: на снігу лежать уламки, частини машин, розкидані речі і видно кров на снігу.

Фото: "360"

Раніше повідомлялося про те, що поїздка на іншому автобусі для українців також обернулася трагедією.

За інформацією рятувальників, жахлива ДТП сталася 16 грудня.

Зокрема, пасажирський автобус, який прямував з Херсона до Москви, потрапив у ДТП на території Чернігівської області.

У прес-службі ДСНС підкреслили, що в районі населеного пункту Мости пасажирський автобус допустив зіткнення з вантажним автомобілем, що призвело до страшної трагедії.

Удар був настільки сильним, що автобус з людьми розірвало на частини. За останніми даними, в результаті ДТП під Черніговом загинули три людини, ще 15 отримали поранення і були госпіталізовані в Бахмацьку центральну лікарню.

Нагадаємо, масштабна аварія на українській трасі: "11 машин перетворилися на купу металу".

Як повідомляла Politeka, автобус з росіянами розбився в ДТП: «тіла розкидані навколо».

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