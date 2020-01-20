П'ять осіб загинули, ще троє постраждали і були доставлені в лікарню з опіками після того, як в хостелі «Кармель» в Пермі (РФ) прорвало трубу опалення

Про це повідомляє прес-служба МНС міста. Надзвичайна подія потрапила на відео. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

Повідомлення про аварію надійшло в МНС о 03:10 за місцевим часом (04:10 За Києвом). Затоплене приміщення хостелу знаходиться по вулиці Радянської Армії.

Наголошується, що на цокольному поверсі будинку прорвало трубу з гарячою водою. В результаті окріп хлинув вже сам хостел.

В цей час всередині знаходилося кілька людей. Комунальна аварія застала його відвідувачів зненацька. Люди спали, коли на них обрушився окріп з прориву труби. Постояльці просто зварилися в окропі живцем.

Четверо загиблих рятувальники знайшли відразу ж після того, що сталося. Ще один чоловік був виявлений під час відкачування гарячої води з готелю.

Рятувальники вже перевірили всі кімнати і продовжують відкачувати воду.

В пермском отеле 5 человек погибли, получив ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой.



Еще трое с множественными ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы. #жесть #пермь #карамель pic.twitter.com/9C8xJeipIQ — Андрей Рачефф (@drongogo) January 20, 2020

Що стало причиною раптового фатального прориву труби, поки невідомо.

Пізніше з'явилося повідомлення, що у пермському хостелі, де загинули 5 людей, не було аварійних виходів. СК порушив кримінальну справу за статтею 238 ч. 3 КК РФ.

Губернатор регіону Максим Решетніков також прокоментував ситуацію: «Аварія комунальна, але так багато жертв, оскільки в підвалі була міні-готель без евакуаційного виходу. З одного боку, ми бережемо бізнес від тиску, а з іншого боку, правила треба виконувати, вони ж не дарма встановлені. Повинен же бути здоровий глузд».

Нагадаємо, потоп у КИЄВІ: люди ошпарити окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа: окріп б'є прямо з-під землі.

Також Politeka писала, що люди кричали від болю, число постраждалих від прорив труби з гарячою водою зросло: "Зваритися в окропі".