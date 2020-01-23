ЗСУ продовжують нести великі втрати на передовій

Про це пише Politeka.net.

Підконтрольні Кремлю окупаційні формування "Л/ДНР" не мають наміру виконувати зобов'язання, які взяла на себе РФ.

Терористи продовжують обстрілювати позиції сил ООС з забороненого озброєння. Більш того, поблизу лінії зіткнення активізувалися ворожі снайпери, які "кошмарять" наших бійців.

Як написав у своєму Facebook топ-чиновник Офісу генпрокурора України Сергій Сердюк, 20 січня від кулі снайпера загинув боєць Василь Муха.

"На жаль, у нас знову втрати. 20 січня о 19:45 в зоні ООС у Донецькій області під час ворожого обстрілу, відкривши вогонь у відповідь з кулемета, від кулі снайпера загинув молодший сержант, командир відділення 37 ОМПБ "Запоріжжя" 56 ОМПБр, Муха Василь Миколайович", - повідомив Сердюк.

За словами чиновника ОГПУ, Василя Муху виховував батько і коли почалася війна, він працював будівельником на півночі Російської Федерації. Чоловік повернувся в Україну і пішов добровольцем у військкомат, хоча раніше в армії не служив. Пройшов службу по мобілізації 92 бригаді.

"Був розвідником, воював біля Катеринівки, Мар'їнки. Опанував саперним справою. Двічі продовжував контракт, щоб залишитися на передовій, останній контракт підписав 19.01.2019. Залишився батько. Похорони 23 січня в селі Піски-Радковські. Вічна пам'ять Герою!" - додав Сердюк в своєму особистому Facebook.

Також є інформація, що в ніч на 22 січня на передовій від кулі снайпера загинув ще один боєць ЗСУ Микола Сорочук, який народився у Луцьку.

Про його загибель повідомила на своїй сторінці Ярина Чорногуз.

"Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує про те, що не зміг вчора мене побачити і почути. А сьогодні вранці його вже немає. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую більше цей голос", - йдеться в її повідомленні.

Нагадаємо, бійці ЗСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", «помстилися за все».

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти розстріляли бійців ЗСУ з артилерії.

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ЗСУ з кулеметів.