Увечері 23 січня з'явилися повідомлення про неспокійну обстановку на пропускному пункті "Краковець"

Як передає Politeka.net, в соцмережі Фейсбук пишуть, що незадоволені діями митників українці палять шини.

"Пропускний пункт Краковець. Люди палять шини, як заявляють люди: "Митники щось подуріли і не працюють". Також пишуть інші люди: я стою в черзі вже 5 годин на в'їзд в Україну. Дорогу перекрили ті, хто возять товар на тах фрі тому що їх більше стали перевіряти, вдень вони почали скаржилися, що митники все підряд поглиблено перевіряють", - повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Gepostet von Igor Zinkevych am Donnerstag, 23. Januar 2020

Під постом Зінкевича активно обговорюють те, що відбувається:

"Чому не зроблять окрему смугу для бариг, чому звичайні люди мають через них страждати, які просто перетинають кордон у справах"

"Я тут застряг..."

"вдень жалілися, що митники усе підряд поглиблено перевіряють"

"Краще палити свої хати, щоб виразити протест."

"Люди не 5 годин стояти, а вже другу добу"

"Митникам контрабас прикрили ось і дуріють взяти всіх звільнити і припинять дуріти"

"А коли митники не дуріють??знущаються з людей завжди.це ненажерлива служба"

Раніше ми повідомляли, за спиною голови Державної митної служби Максима нефьодова організований "офіс контрабанди". Про це заявив журналіст Євген Плинский, який підбив підсумки за 2019 рік.

"З приходом Зеленського - розвалився офіс контрабанди Грановського. Митниця відокремилася від податкової. Главою митниці став Макс Нефьодов. Став формуватися новий офіс з контролю контрабанди", - заявив журналіст.

Нагадаємо, реформа податкової системи — думка бізнесу і влади.

Як повідомляла Politeka, Ігор Лесев розкрив небезпечний для митниці план Нефедова: «Вже закладено для нього відсоток»