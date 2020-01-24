Вечером 23 января появились сообщения о неспокойной обстановке на пропускном пункте "Краковец"

Как передает Politeka.net, в соцсети Фейсбук пишут, что недовольные действиями таможенников украинцы палят шины.

"Пропускной пункт Краковец. Люди жгут шины, как заявляют люди: "Таможенники что-то подурели и не работают". Также пишут другие люди: я стою в очереди уже 5 часов на въезд в Украину. Дорогу перекрыли те, кто возят товар на тах фри потому что их больше стали проверять, днем они начали жаловались, что таможенники все подряд углубленно проверяют", - сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Gepostet von Igor Zinkevych am Donnerstag, 23. Januar 2020

Под постом Зинкевича активно обсуждают происходящее:

"Чому не зроблять окрему смугу для бариг, чому звичайні люди мають через них страждати, які просто перетинають кордон у справах"

"Я тут застряг..."

"вдень жалілися, що митники усі підряд поглиблено перевіряють"

"Краще палити свої хати, щоб виразити протест."

"Люди не 5 годин стоять, а вже другу сутку"

"Митникам контрабас прикрили от і дуріють Взяти всіх звільнити і перестануть дуріти"

"А коли митники не дуріють??знущаються з людей завжди.це ненажерлива служба"

Ранее мы сообщали, за спиной главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова организован "офис контрабанды". Об этом заявил журналист Евгений Плинский, который подвел итоги за 2019 год.

"С приходом Зеленского - развалился офис контрабанды Грановского. Таможня отделилась от налоговой. Главой таможни стал Макс Нефьодов. Стал формироваться новый офис по контролю контрабанды", - заявил журналист.

Напомним, реформа налоговой системы — мнение бизнеса и власти.

Как сообщала Politeka, Игорь Лесев раскрыл опасный для таможни план Нефедова: «Уже заложен для него процент»