В ніч з суботи на неділю, 26 січня, на території Гідропарку в Києві відкрили стрілянину

За словами очевидців, це були троє чоловіків кавказької зовнішності, але вони втекли на салатовому Daewoo Lanos. Поліція ввела по місту план «Перехоплення». Про це повідомили журналісти видання Інформатор.

Як стало відомо, все почалося близько 02:00 ночі зі словесної перепалки між компаніями. Все закінчилося тим, що один з чоловіків дістав з кишені травматичний пістолет і вистрілив їм в опонента.

Куля потрапила в обличчя другого чоловіка і він впав на землю. Після цього троє людей втекли з місця події на салатовому Lanos.

Хтось із свідків викликав швидку допомогу. Медики прибули на місце діагностували у підстреленого чоловіка поранення в щелепно-лицьовій області. Правоохоронні органи ввели план «Перехоплення» по затриманню підозрюваних і пошуку салатового Lanos.

Пізніше стало відомо, що відповідний автомобіль був зупинений на проспекті Маяковського, але в салоні знаходився лише водій.

Варто відзначити, що кілька тижнів тому в столичному Гідропарку також лунали звуки пострілів. Тоді невідомий чоловік влаштував стрілянину серед білого дня і поранив з вогнепальної зброї київського бізнесмена. Після чого він зник з місця події на своїй машині марки Toyota.

Пізніше стало відомо, що чоловік після поранення помер.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом, в смт.Коцюбинське, місцеві жителі стали свідками конфлікту зі стріляниною у дворі свого будинку.

Стало відомо, що на дитячий майданчик заявилися двоє чоловіків, вони пили міцні напої й голосно про щось сперечалися. Один з жителів багатоповерхівки не зміг більше терпіти шуму. Крім того, його вивело з себе те, що один з чоловіків справляв нужду, де частенько грали маленькі діти.