Щонайменше 12 людей загинули від рук військовослужбовця в Таїланді

Інцидент стався в суботу, 8 лютого, в місті Корат на північному сході від Бангкока, передає Politeka.net з посиланням на повідомлення в Твіттер і зарубіжні ЗМІ.

Наголошується, що озброєний чоловік застрелив свого командувача (намагаючись вкрасти зброю) і двох інших солдатів, а потім відкрив вогонь у торговельному центрі Terminal 21. У мережі з'явилися кадри з місця трагедії. На відео чути постріли, спецслужби стягуються до місця НП.

#Breaking A man said to be a #thai soldier has shot multiple people in #Korat north east of #Bangkok #Thailand late this afternoon, reports say at least 12 people have been shot including service members who tried to stop him pic.twitter.com/xF7d9xCQ15 — d-atis☠️ (@detresfa_) February 8, 2020

#Thailand: At least 12 people killed & unknown number injured as soldier opens fire in #Korat. https://t.co/qMbzP4h3EM — NewsAspect (@newsaspect) February 8, 2020

Також з'явилася інформація, що правопорушник транслював розстріл людей на Фейсбуці. Адміністрація сервісу вже забанила його аккаунт.

«Розбагатіти на корупції і використовувати інших людей... чи вважають вони, що зможуть взяти з собою гроші, щоб витратити їх в пеклі?», - військовий виклав кілька нескладних повідомлень до нападу.

Зараз солдат утримує 16 заручників в торговому центрі. Люди в паніці біжать з приміщення ТЦ.

Крім того, на місці події сталася пожежа, викликана стріляниною нападника по газовим балончикам.

Раніше ми повідомляли про страшну бійню, що сталася в ніч з 7 на 8 лютого в Казахстані. Жителі двох сіл через міжнаціональні чвари влаштували погром, стріляли в правоохоронців і палили будинки.

У масовій бійці брали участь близько 300 осіб, з яких 8 - загинули, ще 40 отримали поранення.

Заворушення почалися після того, як був побитий літній чоловік із селища Каракемер, населеного переважно казахами і киргизами. Односельці звинуватили жителів іншого селища Масанчи - який називають дунганським анклавом (населення складається на 90% з дунган - китаємовних мусульман).

Також ми писали, що таксисти влаштували бійку в центрі Одеси: бійня потрапила на відео