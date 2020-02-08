Щонайменше 12 людей загинули від рук військовослужбовця в Таїланді
Інцидент стався в суботу, 8 лютого, в місті Корат на північному сході від Бангкока, передає Politeka.net з посиланням на повідомлення в Твіттер і зарубіжні ЗМІ.
Наголошується, що озброєний чоловік застрелив свого командувача (намагаючись вкрасти зброю) і двох інших солдатів, а потім відкрив вогонь у торговельному центрі Terminal 21. У мережі з'явилися кадри з місця трагедії. На відео чути постріли, спецслужби стягуються до місця НП.
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Також з'явилася інформація, що правопорушник транслював розстріл людей на Фейсбуці. Адміністрація сервісу вже забанила його аккаунт.
«Розбагатіти на корупції і використовувати інших людей... чи вважають вони, що зможуть взяти з собою гроші, щоб витратити їх в пеклі?», - військовий виклав кілька нескладних повідомлень до нападу.
Зараз солдат утримує 16 заручників в торговому центрі. Люди в паніці біжать з приміщення ТЦ.
Крім того, на місці події сталася пожежа, викликана стріляниною нападника по газовим балончикам.
Раніше ми повідомляли про страшну бійню, що сталася в ніч з 7 на 8 лютого в Казахстані. Жителі двох сіл через міжнаціональні чвари влаштували погром, стріляли в правоохоронців і палили будинки.
У масовій бійці брали участь близько 300 осіб, з яких 8 - загинули, ще 40 отримали поранення.
Заворушення почалися після того, як був побитий літній чоловік із селища Каракемер, населеного переважно казахами і киргизами. Односельці звинуватили жителів іншого селища Масанчи - який називають дунганським анклавом (населення складається на 90% з дунган - китаємовних мусульман).
Також ми писали, що таксисти влаштували бійку в центрі Одеси: бійня потрапила на відео