Анексований Росією Крим охопив потужний шторм, який пошкодив інфраструктуру і затопив ряд доріг
Про це пише Politeka.net з посиланням на кримські ЗМІ та соцмережі (для перегляду відео дочитайте до кінця)
Потужний шторм стрясає кримських півострів. В результаті шквального вітру, снігопадів і злив потсрадала інфраструктура. ЗМІ повідомляють про те, що прибреженые дороги затоплені, а неподалік від Ялти затонуло судно.
Так, шторм завдав великої шкоди селищу Приморське, що поблизу Феодосії. У мережі з'явилося відео, на якому видно розгулялася стихію у всій красі. Затопило навіть місцеву дорогу. Місцеві жителі кажуть, що ситуація стала можлива після так званого "благоустрою" від місцевої влади.
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"Викосили траву, що утримували пісок, будок на пляжах понатикали. Коли сильний вітер, то пісочні бархани – на дорозі, а коли сильний шторм, то море на дорозі", - розповів місцевий житель.
Тим часом на Південному березі Криму, в горах вирують снігопади. Проїзд на популярне серед туристів плато Ай-Петрі закритий. Завалило та інші гірські дороги, з-за чого проїхати по ним неможливо. Сніговий покрив вже досяг 30 см і поступово зростає.
У східній частині Криму, біля Керчі штормом знесло рекламний стенд, а біля берегів Ялти навіть затонула яхта. За даними видання Крим.Реалії причиною аварії стала пробоїну в судні.
"Не врахували сильну штормову погоду і не виставили необхідні швартові розтяжки. Хвилею вдарило об стінку пристані, пробило корпус, протікання – судно затонуло", - розповіли очевидці.
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