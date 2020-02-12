Такого лиха на курорті не було давно

Анексований Росією Крим охопив потужний шторм, який пошкодив інфраструктуру і затопив ряд доріг

Про це пише Politeka.net з посиланням на кримські ЗМІ та соцмережі (для перегляду відео дочитайте до кінця)

Потужний шторм стрясає кримських півострів. В результаті шквального вітру, снігопадів і злив потсрадала інфраструктура. ЗМІ повідомляють про те, що прибреженые дороги затоплені, а неподалік від Ялти затонуло судно.

Так, шторм завдав великої шкоди селищу Приморське, що поблизу Феодосії. У мережі з'явилося відео, на якому видно розгулялася стихію у всій красі. Затопило навіть місцеву дорогу. Місцеві жителі кажуть, що ситуація стала можлива після так званого "благоустрою" від місцевої влади.

"Викосили траву, що утримували пісок, будок на пляжах понатикали. Коли сильний вітер, то пісочні бархани – на дорозі, а коли сильний шторм, то море на дорозі", - розповів місцевий житель.

Тим часом на Південному березі Криму, в горах вирують снігопади. Проїзд на популярне серед туристів плато Ай-Петрі закритий. Завалило та інші гірські дороги, з-за чого проїхати по ним неможливо. Сніговий покрив вже досяг 30 см і поступово зростає.

У східній частині Криму, біля Керчі штормом знесло рекламний стенд, а біля берегів Ялти навіть затонула яхта. За даними видання Крим.Реалії причиною аварії стала пробоїну в судні.

"Не врахували сильну штормову погоду і не виставили необхідні швартові розтяжки. Хвилею вдарило об стінку пристані, пробило корпус, протікання – судно затонуло", - розповіли очевидці.

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