Незважаючи на розруху, яку принесла Росія на Донбасс, досі готові продати душу за матеріальні блага, і неважливо, що вони від окупанта

Про феноменальну любов деяких жителів ОРДЛО до халяви на своїй сторінці у Фейсбуці розмірковує відомий блогер, правозахисниця і переселенка з Донбасу Олена Степова. Причому ця любов ламає не тільки їх життя, але і долі їхніх дітей.

За прикладом вона не стала далеко ходити і розповіла про трагедію, яка обрушилася на сім'ю її куми, брат якої пішов в «ополчення» у 2014 році. До війни у нього була робота, жив у батьківському будинку, а дружина покинула через його м'якість і слабохарактерність. «Руський мир» йому не подобався і воювати за нього чоловік не збирався.

Проте його матір, побачивши, як син сусідки пригнав тій цілу машину стегенець, водія якої «ополченці» вбили, закотила істерику і почала приводити у приклад дітей знайомих, які пішли в «ополчення» і приносять додому гуманітарку, приганяють вкрадені авто і дарують поцуплені речі. А надалі всі чекали Путіна, який прийде і буде героям Донбасу давати квартири і машини, безкоштовний газ і продукти.

В результаті чоловік не витримав щоденних докорів і пішов воювати. Йому «пощастило», що був знайомий з Болотовим, першим ватажком «ЛНР», який взяв хлопця з судимостями до себе.

Однак радість матері від такого кар'єрного росту дитини була недовгою. Його вбили в Луганську. Жінці за сина дали 10 тисяч рублів і поставили «герою» безкоштовно пам'ятник. Тим не менш, вона досі без розуму від Путіна і Росії, і кожен рік щаслива від гуманітарного пайка двічі на рік.

І таких історій, підкреслює автор, тисячі. За гуманітарку б'ються не лише бідняки, а й цілком собі заможні люди в норкових шубах.

«За халяву, за шматок гнилого хліба, що дадуть безкоштовно, тут критична більшість (не всі, ось прошу вас не бути рупорами Кремля - не всі) готові цілувати руки не тільки Путіну, але і Дияволу. Якщо тут марсіани будуть роздавати допомогу у вигляді засмажених донбасян – будуть брати, цілувати, вбивати один одного, писати доноси, щоб отримати більше», – зазначає Степова.

Если бы вы знали, дорогие читатели, сколько жителей Донбасса сломали свою судьбу, жизни своих детей из-за банальной... Gepostet von Олена Степова am Mittwoch, 12. Februar 2020

Нагадаємо, оголошено масове полювання на жителів Донбасу.

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