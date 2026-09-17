У Чернівцях до зими готові 86 із 91 котельні — це 95%. Усі вони забезпечені резервним живленням, тож тепло в оселях має бути навіть під час відключень світла.

Опалювальний сезон у Чернівцях наближається, і місто завершує підготовку до зими: тепло в оселях має бути навіть під час відключень світла, оскільки всі міські котельні забезпечені резервним живленням.

Про готовність міста до опалювального сезону розповів міський голова Чернівців Роман Клічук під час пресконференції, повідомляє Суспільне.

Скільки котелень готові до зими

За словами мера, наразі з 91 міської котельні до роботи готові 86 — це 95 відсотків. Комунальники встигли провести капітальний ремонт і випробувати понад 80 кілометрів теплових мереж. Крім того, у місті відремонтували 47 котлів, а ще сім застарілих замінили на нові.

Резервне живлення для всіх котелень

Окрему увагу приділили автономному живленню. Клічук нагадав, що до цього місто почало готуватися ще у 2022 році, тож нині резервним живленням забезпечені всі котельні. Генератори перевірили — вони працюють. Оскільки торік чимало таких пристроїв виходило з ладу, цьогоріч подбали й про запасні.

На випадок можливих збоїв у місті створили чотири аварійні бригади. Водопостачання теж під контролем: усі ключові об'єкти водоканалу мають альтернативні джерела живлення, а місто тримає запаси пального — бензину та дизелю — і поступово їх нарощує. Для підвезення води напоготові автопарк.

Подбали й про соціальну сферу: до опалювального сезону вже готові понад 85 освітніх закладів. Пункти обігріву, які діяли раніше, законсервували — відкрити їх зможуть будь-якої миті. На заміну застарілих котлів на високоефективні місто виділило 6,5 мільйона гривень.

Чи буде тепло під час блекаутів

Резервне живлення котелень означає, що навіть під час тривалих відключень світла батареї в оселях мають лишатися теплими. Торік українці стикалися з відключеннями світла, тепла й води через регулярні російські обстріли енергетики, тож цьогоріч громади завчасно дбають про запасні джерела живлення.

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