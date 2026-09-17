Ветеран із Кривого Рогу повністю втратив зір, але в Одесі йому надали необхідну підтримку — протезування та реабілітацію пройшли в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова.

Допомога в Одеській області охоплює різні категорії людей, які опинилися у складних обставинах. Цього разу підтримку отримав ветеран із Кривого Рогу, який повністю втратив зір і приїхав до Одеси, щоб пройти протезування та реабілітацію в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова.

Як повідомило видання «Взгляд из Одессы», чоловік воював і внаслідок важкого поранення втратив зір. Після лікування у кількох шпиталях він потребував очного протезування, тож його направили до провідного офтальмологічного закладу України — Інституту Філатова в Одесі.

Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова — один із найбільших офтальмологічних центрів країни, розташований на Французькому бульварі в Одесі. Тут виготовляють очні протези, проводять складні операції на очах і займаються комплексною реабілітацією пацієнтів, які втратили зір.

Для ветерана програма передбачає не лише підбір і виготовлення індивідуального очного протеза, а й навчання жити з повною втратою зору: орієнтування у просторі, користування допоміжними засобами та психологічну підтримку. Такий супровід дозволяє людині поступово повернутися до самостійного побуту.

Яку допомогу надає Інститут Філатова

Очне протезування — це виготовлення індивідуального протеза, який відновлює зовнішній вигляд очної ділянки після видалення очного яблука. Реабілітаційний етап охоплює адаптацію до нового стану, навчання побутовим навичкам і соціальний супровід пацієнта.

Як ветерану отримати таку допомогу

Військовослужбовці та ветерани, які втратили зір, можуть звернутися до Інституту Філатова за направленням або самостійно. Для цього потрібно мати медичну документацію, що підтверджує діагноз, військовий квиток або посвідчення учасника бойових дій. Консультації проводять за попереднім записом.

Проблема реабілітації військових, які втратили зір, лишається надзвичайно актуальною: за час повномасштабної війни кількість таких поранених суттєво зросла. Спеціалізовані заклади, як-от Інститут Філатова, залишаються ключовою ланкою, де їм повертають можливість повноцінного життя.

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