Доплати для пенсіонерів в Полтавській області належать і багатодітним матерям, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей. У Пенсійному фонді пояснили, скільки становить така надбавка та як її оформити.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області належать і багатодітним матерям. Жінки, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей, можуть отримувати надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Таку виплату регулює Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Як повідомляє Пенсійний фонд України, враховуються діти, яких матір народила та виховала до шестирічного віку, а також усиновлені в установленому законом порядку.

Розмір надбавки залежить від кількості дітей і становить відсоток від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. За п'ятьох дітей нараховують 35%, за шістьох — 36%, за сімох — 37%, за вісьмох — 38%, за дев'ятьох — 39%, а за десять і більше дітей — 40%.

Надбавку встановлюють до пенсії, на яку має право особа: за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років. Розмір виплати автоматично змінюється, коли переглядають прожитковий мінімум у держбюджеті на відповідний рік.

Як оформити надбавку

Щоб отримати доплату, багатодітній матері потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання в Полтавській області. Подається заява та документи, що підтверджують народження й виховання дітей (свідоцтва про народження). Надбавку призначають з дати звернення.

У разі смерті отримувачки право на надбавку може бути враховане під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім'ї. За наявності одного непрацездатного члена родини виплачують 70% належної надбавки, а за двох і більше — 90%.

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