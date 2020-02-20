У четвер, 20 лютого, літак SkyUp з 45 українцями і 27 іноземцями прибув з Уханя в аеропорт "Харків"

Звідти евакуйованих перевозять в медичний центр Нацгвардії «Нові Санжари» у Полтавській області.

В мережі опублікували кадри, як колона автобусів під конвоєм поліції виїжджає з території харківського аеропорту.

Тим часом з'явилася інформація, що частина співробітників санаторію "Нові Санжари", куди везуть евакуйованих, написали заяву на звільнення. Також повідомляється, що частина персоналу перевезли, а деякі залишилася на місці.

Мабуть, доведеться набирати відсутній персонал з добровольців.

Зазначимо, військовий журналіст Олександр Махов, який став єдиним представинком ЗМІ на борту літака, різко охарактеризував те, що відбувається на Полтавщині і поділився кадрами з борту.

"Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести. Бортпровідник, пілоти і медики - волонтери, полетіли забирати своїх. Тому що Україна своїх не кидає. Позорище. Все в нормі, до речі", - написав в соцмережі Фейсбук журналіст.

Трохи пізніше Махов виставив ще один кадр з літака рятувальної місії.

Ситуацію активно обговорюють під цими постами.

"Подивився б ти на це очима іноземного журналіста (моїми). Сказати, що я в шоці від того, що відбувається, це майже нічого не сказати. 🤦‍♀️"

"Залишилось прорватись через блокпост в Санжарах))"

Раніше ми повідомляли, у МВС попередили супротивників евакуації: "Загроза здоров'ю громадян відсутня, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи. Закликаємо громадян України не піддаватися на провокації, не порушувати Закон, дотримуватися громадського порядку та безпеки".

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