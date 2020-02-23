У мережу злили всі дані про бізнесмена, який загадково загинув у будинку міністра Януковича

Стали відомі всі подробиці смерті Сергія Старицького, який помер 21 лютого

Підприємець Сергій Старицький, за даними поліції, покінчив життя самогубством. Його друг, Володимир Костерін, а також брат Юрій Воловик розповіли свою версію загибелі Старицького в соціальній мережі, повідомляє Politeka.net.

Костерін повідомляє, експертиза показала умисне вбивство.

"Прошу ЗМІ не поширювати версію про самогубство. Оскільки це неправда. Інформація, що надходить від експертів, іншого роду, стріляли з 3-5 метрів. Знав Сергія десятки років, його цілеспрямованість, характер і активність завжди позитивно заряджали оточуючих. У нього було багато планів з розвитку бізнесу і нових проектів", – затверджує Костерін на своїй сторінці у фейсбуці.

Зазначимо, що за офіційними даними поліції, "киянин покінчив з собою, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах по своїх справах". За даним фактом було порушено справу за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ, з позначкою "Самогубство".

Брат Сергія Старицького Юрій Воловик також дотримується версії про вбивство. Він написав, що загиблий планував на наступний день "випити сто грам і згадати присягу, дану Великій країні".

«Вчора ввечері, в будинку колишнього міністра закордонних справ України Кожари, трагічно загинув мій брат, Сергій Старицький. У ЗМІ вже почали з'являтися статейки про необережному поводженні зі зброєю і самогубством... Я знаю свого брата все життя, завтра ми збиралися офіцери запасу, випити по сто грам, згадувати присягу і подвиг наших дідів. Сергій дуже любив життя і ніколи б не пішов на такий гріх!», – запевняє Воловик в мережі.

Зазначимо, стало ясно, як Сергій Старицький пов'язаний з Януковичем. В Atlantic Group підтвердили, що Старицький був гендиректором компанії. Загиблий довгий час працював у сфері міжнародних та комерційних зв'язків до того, як в 1992 році став співзасновником Atlantic Group.

У минулому Старицький також працював директором телеканалу "Тоніс", главою компанії "Перехід-Медіа", керував телеканалом «Інтер», очолював департамент міжнародних зв'язків Української державної телерадіокомпанії і навіть побував президентом хокейного клубу "Сокіл".

За інформацією "Детектор медіа", неофіційна інформація говорить про те, що під час виборів-2004 Старицький керував піар-компанією скандального кандидата в президенти України. Відзначається також, що олігарх Валерій Хорошковський Старицький - давні добрі друзі.

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