Російські терористи на Донбасі обстріляли населений пункт Красногорівка

Про це на офіційній сторінці в Фейсбук повідомив штаб ООС, передає Politeka.net. Згідно з даними командування, терористи відкрили вогонь по будинках в селищі, де проживають мирні жителі. Бойовики використовували міномети калібру 120 мм.

Як стало відомо, обстріли велися сьогодні, 2 березня. В результаті підлого нападу поранення отримав один місцевий житель. Він постраждав від осколків скла, яке було вибито вибуховою хвилею. Наразі життю людини нічого не загрожує, їй була надана невідкладна медична допомога. В ООС зазначають, що бойовики знали, що обстріли становитимуть загрозу життю мирних мешканців.

В штабі наголошують, що російська сторона свідомо пішла на загострення ситуації на Донбасі. Ймовірніше за все, вони навмисно порушують домовленості про припинення вогню, щоб спровокувати ескалацію на фронті.

Зазначається, що українські військові відкрили вогонь у відповідь, щоб подавити вогонь противника. Наразі невідомо, чи поніс ворог втрати.

«Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що жоден акт агресії і в подальшому не залишиться без належної відповіді», - йдеться у терміновому повідомленні штабу.

Раніше ми писали, що через постійні ворожі обстріли ЗСУ понесли втрати. Як повідомили у прес-центрі штабу ООС, внаслідок регулярних обстрілів та порушення мирних домовленостей з боку окупантів один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Як повідомили в штабі, бойовики обстрілювали позиції української армії із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів.

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