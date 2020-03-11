10 березня близько 09:30 найманці з РФ обстріляли з протитанкового комплексу автомобіль українських воїнів у селищі Піски.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Михайло Ухман, передає Politeka.net.

За словами журналіста обстріл було проведено з району, де розміщені «вежі близнюки». Операція була спланована, оскільки ворог не міг знати, що саме в цей час, дорогою рухатимуться бійці 131 розвідувального батальйону.

Окрім того свідки події запевнили, що за останні роки цю ділянку шляху ніхто з протиракетного комплексу не обстрілював. Потрібно бути справжнім професіоналом та мати відмінну техніку аби здійснити такий постріл – додали очевидці.

Кількома днями раніше стався схожий випадок, був обстріляний автомобіль бійців Збройних сил котрий перебував в зоні видимості ворогів. Тобто ворог рухається по лінії вогню і методично завдає ударів по військовослужбовцях.

Як стало відомо, у понеділок 9 березня троє українських воїнів загинули в наслідок отриманих поранень на Донбасі.

Зокрема, російськими найманцями з протиракетного комплексу був обстріляний військовий вантажний автомобіль. В результаті трагедії один з військових загинув на місці, другий помер від отриманих травм у госпіталі.

Відомий український волонтер Наталя Юсупова, на своїй сторінці у Facebook написала, що ситуація на фронті загострилася і стала катастрофічною. З початку березня близько 40 військових зазнали поранень. Поки всі ЗМІ націлені на події навколо коронавіруса, втрати на війні залишаються без належної уваги.

Волонтер обурена відсутністю реакції влади на ускладнення ситуації в зоні проведення ООС та дозволом відповідати на атаки бійців лише через годину.

Нагадаємо, жертвами війни на Донбасі стали ще двоє бійців ООС через обстріли терористів.

Також окупанти обстріляли ЗСУ з ракетного комплексу: армія зазнає катастрофічних збитків.

Як повідомляла Politeka, бойовики знахабніли та пішли в наступ під Донецьком.